Szoros volt a küzdelem mindkét korcsoportban a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen

Tizenkét csapat jutott be a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny Fejér megyei döntőjébe, melyet szerda délelőtt tartottak a tűzoltóságon.

A megyei vetélkedő kezdetén Vizi Ignác tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese köszöntötte a székesfehérvári és a dunaújvárosi kirendeltségi forduló­kon legeredményesebb hat általános és hat középiskolás csapatot.

A tűzoltóság épületében, több helyszínen zajlottak az események. A Vida Pál teremben feleletválasztós teszt, az emeleti tornateremben elsősegélynyújtás, mocsárjárás és más ügyességi feladat várt a diákokra. A járműmosóban homokzsákokból kellett gátat építeni, a garázs előtt pedig alapvezetéket időre összeszerelni. A puttonyfecskendővel is jól kellett bánni, és nemcsak a szakszerűség, hanem a feladatokra fordított idő is számított az értékelés során. A versenyzőknek otthon kellett lenniük a tűzoltóság, a polgári védelem, az iparbiztonság, az elsősegélynyújtás, valamint az ár- és belvízi védekezés témakörében is.

A versenyfeladatok szakszerű végrehajtását a katasztrófavédelem munkatársai mellett a mentőszolgálat, a Vöröskereszt és a vízügyi igazgatóság szakemberei koordinálták. Az 5–8. évfolyamos tanulók korcsoportjában a bicskei önkormányzati tűzoltóság csapata végzett az első helyen, míg a 9–13. évfolyamos tanulók korcsoportjában az enyingi Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola diákjai bizonyultak a legjobbnak. Rájuk hárult hát a feladat, hogy a budapesti országos megmérettetésen dicsőséget szerezzenek a megyének.