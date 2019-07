Szorgalmával és hagyományaihoz való hűségével emelkedik ki Gánt a többi település közül

A hagyományokat, a megőrzött régi értékeket ötvözik a mai modern korral úgy, hogy élhető, komfortos település legyen, de közben nem hagyják elveszni a svábság és a bányászat emlékeit.

Valaha a falu lakosságának jelentős része a bányából élt, és sokat dolgozott a falu vezetése, hogy ennek bemutatása méltó körülmények között mehessen. Spergelné Rádl Ibolya, a település polgármestere így fogalmazott: – Nagy örömünkre szolgál, hogy létrehozhattuk 2017-ben a GÁNT-ÉRT Nonprofit Kft.-t, melynek Mécs Csaba az ügyvezetője. Ez előfeltétele volt annak, hogy valóra válhasson egy régi álmunk, végre átvehettük a Balás Jenő bányamúzeum és földtani park üzemeltetését. Azóta sokat alakítottunk már rajta különböző pályázati források segítségével, és külön öröm számunkra, hogy hamarosan megvalósul egy új látogatóközpont is. A tervek szerint a legrosszabb esetben is megkezdődik az építkezés még idén szeptemberben.

Nemcsak ez van a naptárban feljegyezve, ugyanis a megújult orvosi rendelőt is a kilencedik hónapban tervezik átadni. Erre az épületre nemcsak központi forrást használtak fel, saját költségvetésből is kellett tenni mellé, hogy a megfelelő műszaki tartalommal lehessen visszaadni a lakosság használatába.

Két utcát teljesen újjávarázsoltak, hasonló módszerekkel, tehát pályázati és önerős forrásból, de a továbbiakban is törekedni szeretnének arra, hogy valamennyi közterület és út megszépüljön.

– Az egyházi pályázatokban mindig segítséget nyújt önkormányzatunk, így történhetett meg a plébánia külső-belső felújítása, megkezdődhetett, és azóta is tart. Ennek menedzselésében jómagam is szerepet vállaltam – mondta a falu vezetője. Hozzátette, hogy készülnek a Magyar falu program pályázatára is, mert szeretnék a polgármesteri hivatal épületét felújítani, korszerűsíteni, de újból pályáznak külterületi útfelújításra is.

Az elmúlt években rengeteg színes programmal várták a helyieket és a jelentős számú, máshonnan érkező látogatókat is.