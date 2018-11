Szombaton tetőzik a meteorhullás sűrűsége

Egy hete pénteken reggel rögzítette az írországi Shannon légiforgalmi bázis kommunikációs rendszere azokat a bejelentéseket, amelyek a zöld sziget légterében több repülőgépről is befutottak egy időben. A pilóták gyorsan, mintegy kétszeres hangsebességgel mozgó, kötelékben repülő objektumokról számoltak be, amelyek az Atlanti-óceán fölött az északi égbolt felé suhanva hagyták el a látómezőt.

Vizsgálat indult, bár az írországi Kerry partjai fölött észlelt jelenségről egyes szakértők eleve úgy vélik, azokat a fénylő csíkokat meteoroidok húzták, vagyis a Föld – éves körútja során – ismét megérkezett a Leonidák övezetébe. Mondhatnánk űrbéli útkereszteződésnek is e térséget, ugyanis a Napot 33 évente megkerülő Tempel–Tuttel üstökös pályáján kelünk át éppen, hozzávetőleg 108 ezer km/h-s sebességgel. Az űrben nincs stoptábla, de szerencsénkre a két megrögzött gyors­hajtó sem egy időben szokott errefelé járni.

Azonban a jó öreg Tempel–­Tuttle folyton elhagy ezt-azt, így pályája teli van űri törmelékkel, amely november végén bőséggel záporozik a Föld légkörébe. Aki pedig hullócsillagzáporban áll, fontolja meg: ha nem tud legalább ennyire látványosan szemetelni, inkább ne tegye! A csillaghullás sűrűsége november 17. és 18. között tetőzik, óránként átlagosan 15 felvillanással, és mivel este 23 óra után megfigyelhető, ez idén a szombat éjszakát jelenti majd. Bizonyos időnként a tetőzésnek is van tetőzése, ami aztán valóban mindennek a teteje: ilyenkor óránként akár ezer meteoroid is beléphet, izzó csíkot húzva, a Föld légkörébe. Csodás látvány, de nem lehet előre­jelezni. Az apró szemcsékből álló űrbéli porfelhő ugyanis az ütközésig láthatatlan. Az ütközések alkalmával azonban nem csak az egyes meteoroid, de pályája is láthatóvá válik rövid időre. Ennek köszönhetően – no meg az egyre nagyobb számú égi megfigyelőnek – a 2009-es hullócsillagzáport elemezve kiszámolták: az akkor érkező meteorrajt még 1466-ban dobta el Tempel–Tuttle barátunk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Egy szót még megérdemel az elnevezés. Mivel úgy alakult, hogy a meteorraj az Oroszlán csillagkép (Leo) felől érkezik hozzánk, e csillagkép jövevényeinek, azaz Leonidáknak nevezte el őket a tudomány.

Mint Kötél László csillagásztól – a föntieken túl – megtudtuk: a Leonidákhoz és általában meteorrajokhoz kapcsolódó megfigyelési alkalmat a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló nem tervez, két okból sem. Egyrészt mert az ideális megfigyelőpont valahol vidéken volna, távol a városi fényszennyezéstől. Másrészt mert a helyi csillagászok idén, a tetőzés napján az ő szervezésükben is megvalósuló XXIV. Országos Szkeptikus Konferencián lesznek a Budai út 45. alatti Kandó teremben.