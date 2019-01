Szociális tűzifaként hasznosul Fehérvár karácsonyfája

Ahogy már otthonainkból is fogynak el a karácsonyfák, versenyben mézeskalács maradékkal, úgy a belváros ünnepi fényei és kihunynak, s a hét végére eltűnik a most még az Országalma szomszédságában álló városi karácsonyfa is.

A városgondnokság rendezvényszervezőinek műszaki csoportja már január másodikával nekiállt a belváros díszeinek leszedésébe, a Városház tér környékén hétfő óta munkálkodnak. Előbb a díszkivilágítás, utána a fára aggatott gömbök és girlandok leszedése

jön, aztán viszik a fenyőt. HIRDETÉS HIRDETÉS Bozai Istvántól, a városgondnokság vezetőjétől tudjuk, hogy elsősorban szociális tűzifaként hasznosul a háromtonnás, az Adonyi úton cseperedő fa. Csete Gábor természetvédelmi referens hozzátette, hogy az ágaiból, a tűlevelekből talajtakarásra jó mulcs lesz. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS