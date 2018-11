Szinte minden teremben van e-tábla a Zentai Úti iskolában

A földszinti 10-es terem is kapott interaktív táblát tegnap délelőtt a Zentai Úti Általános Iskolában, így már mindössze csak egy tanteremben nincs ilyen okoseszköz.

Bár sütött az őszi nap, mégis hidegtől kipirult arccal rohantak be az udvarról a tanulók, érezve, hogy most valami egészen más fog következni, mint amit eddig megszoktak. Rendhagyóan felemás tanóra keretében mutatták be az új táblát az adományozók előtt az iskolában. A negyvenöt perc első felében az ábécét, a másik felében a matematika alapjait tanulták a kisdiákok. Mint azt Kukucska Márta igazgatónő elmondta, ez a második tábla, aminek beszerzését a Denso vállalta magára, ezzel a segítséggel az iskolának csak 50 százalék önrészt kell vállalnia, cserébe kapnak egy új és modern eszközt, telepítéssel együtt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A vállalat négy éve indította el interaktív tábla programját, melynek keretében olyan iskolákat támogatnak elsősorban, ahol densós szülők gyermekei tanulnak. Eddig több mint harminc táblának vállalta magára a beszerzését és telepítését a cég, mondta el az iskolában a tábla átadásakor Szincsák Attila ügyvezető igazgató.

A gyerekek könnyedén kezelték az új szerkezetet, hiszen nap mint nap látnak és használnak ilyen felületeket, ezért számukra ez már természetes.