Színpadon és televízióban egyaránt elvarázsolta közönségét – Bemutatjuk Kubik Anna színművésznőt

A Fejér megyei Prima díj egyik jelöltje Magyar színház és filmművészet kategóriában Kubik Anna színművésznő. Tekintsék meg szöveges bemutatkozását és videóját!

– Kubik Anna vagyok, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes művész. Édesapám Kubik Lajos, édesanyám Berki Ilona. Két nővérem közgazdasági végzettségű. Általános iskolába Ősiben jártam, majd – mivel nyelvet akartam tanulni – 14 évesen kollégiumba kerültem Székesfehérvárra, ahol a Teleki Blanka Gimnázium angol tagozatán érettségiztem 1975-ben. A székesfehérvári Vörösmarty Színházban láttam életem első színházi előadását. Ugyancsak itt, Székesfehérváron két évig eladó voltam a Fő utcai könyvesboltban, majd a Magyar Televízió 1977-es Ki mit tud? versenyén döntős lettem vers, próza műfajban. 1981-ben végeztem a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Kazimir Károly és Iglódi István tanítványaként. Ezután a Nemzeti Színházhoz kerültem, 1991-től a Budapesti Kamaraszínház, majd a Művész Színház, végül 1999-től újból a Nemzeti, illetve névváltoztatás okán a Pesti Magyar Színház szerződtetett, ahol 2013-ig maradtam. 2002-től vendégművésze voltam az új Nemzeti Színház számos előadásának is. 2013-tól a debreceni Csokonai Színház tagja vagyok. Szívesen járom az országot, hívtak már többször is vendégszerepelni Székesfehérvárra, Szegedre, Szolnokra, Kecskemétre, Zalaegerszegre, most épp Győrben is játszom. Nyaranta, szabadságom idején Székelyföldön fehérvári és határon túli magyar diákoknak tartok verstábort. Jószolgálati nagykövete vagyok az MPS Társaságnak, ritka betegségben szenvedő gyermekeknek. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja vagyok.

Kitüntetéseim:

Rajz János-díj (1983)

Farkas–Ratkó-díj (1985)

Jászai Mari-díj 1986

Az Országos Színházi Találkozó legjobb női alakítás díja 1986

Erzsébet-díj 1987

Magyar Művészetért Díj 1988

A film- és tv-kritikusok díja 1989

Érdemes művész 2002

Sík Ferenc emlékgyűrű 2004

Kazinczy-díj 2007

Főnix-díj 2007

Magyar Örökség-díj 2007

Ivánka Csaba-díj 2007

Ősi Díszpolgára 2008

Kossuth-díj (2011)

Budapest Díszpolgára 2012

Legjobb női alakítás díja /Brassói Nemzetközi Drámafesztiválon/ 2011

Aranyalma-díj Fejér Megyei Hírlap, Székesfehérvár 2014

Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára 2015

Év Színésze Debrecenben 2014 és 2016-ban