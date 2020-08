Szikláról lezuhant nő, családi leszámolás és I. világháborús bomba a padláson – Ezt olvastátok a múlt héten

Durva balesetekről és elképesztő hírekről tudósítottunk a múlt hét folyamán, ezekből szedtük össze most a legnépszerűbb cikkeket.

1.Elképesztő esetről számoltak be szemtanúk: Gyerekeiket rángatták a részeg felnőttek

Felháborító esetekről számoltak be a minap szemtanúk a Velencei-tó egyes partszakaszain. Ordenáré viselkedés, vizelés a strandolók között, gyerekekkel üvöltözés és lerészegedés – megtehetik?

2. Tűz ütött ki a székesfehérvári Campus Sétányon

Csütörtökön este kaptuk a hírt, miszerint kigyulladt és teljesen kiégett egy lakás a Campus Sétányon.

3. Fékezéssel kényszerítették megállásra a dunaújvárosi buszsofőrt

A Kulcs és Dunaújváros között haladó busz elé kerülve, büntetőfékezéssel próbálta azt megállítani a buszokat ellenőrző vállalkozás autója.

4. Lövöldözés, késelés volt Érden: egy ember meghalt, hárman megsérültek

Lapinformációk szerint Fejér és Pest megyei cigány családok csaptak össze a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt csütörtök este Érden. A „vendetta” következtében egy ember meghalt, ketten életveszélyes, hárman súlyos, heten könnyű sérülést szenvedtek.

5. Lezuhant egy nő a csókakői vár melletti szikláról

A Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez futott be egy riasztás, miszerint Csókakőn, a vár melletti szikláról leesett egy fiatal nő.

6. Nem rendezik meg az EFOTT fesztivált az idei évben

Gulyás Gergely csütörtök délután jelentette be, hogy a zenés-táncos rendezvényekre való korlátozások továbbra is érvényesek, így az idei rövidre tervezett fesztiválszezonnak is búcsút mondhatnak a bulizni vágyók.