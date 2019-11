Sziebert Gergelyt választották a Magyar Állatorvosok Világszervezete elnökének

Székesfehérvári szakember személyében új elnököt választott a Magyar Állatorvosok Világszervezete, azaz a World Organization of Hungarian Veterinarians. Az elnöki székben kezdetek óta regnáló, most leköszönő vezetőt Sziebert Gergely Fejér megyei fő­állatorvos váltotta.

A világszervezetet 1997-ben hívták életre a Magyarországon és a világ más országaiban élő, magukat magyarnak valló állatorvosok, s fő célja többek között, hogy szakmai és kulturális kapcsolatot alakítson ki a világon bárhol élő magyar állatorvosok között, védje az állatorvosi kar és tagjainak érdekeit, továbbá hogy őrizze s fejlessze a magyar állatorvosi hagyományokat.

Az állatorvosi képzés is próbál alkalmazkodni a változó betegségekhez

Sziebert Gergely megyei főállatorvos, a Fejér Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője büszke rá, hogy egy civil szervezet élére a közszférában tevékenykedő vezetőt választottak. Ami nyilvánvalóan nem véletlen, de inkább szól annak a sokéves munkának, amit a szervezetbe fektetett, mint a hivatalos pozíciójának. Sziebert Gergely ugyanis tavaly épp ebben a civil szervezetben végzett munkájáért kapott miniszteri elismerést. A világszervezet élén 22 éve álló elnök most visszavonult, és a szervezet összes régiója – Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia és Magyarország – Sziebert Gergelyt javasolta elnöknek, s a küldöttek egyhangúlag meg is választották őt, négy évre. Komoly munka van emögött. Erről kérdeztük az új elnököt.

– Én pont 1997-ben, annak megalakulásakor léptem be a szervezetbe, ugyanis ekkor szereztem állatorvosi diplomát. Nagyjából a szakmai életemmel azonos életkorú tehát a szervezet. Fokozatosan egyre több szerepet vállaltam, egy időben én voltam az egyetemi hallgatói tagozat összekötője, majd a honlap kézben tartása is az én feladatom lett. Ezt követően választmányi tag lettem, négy éve pedig beválasztottak az elnökségbe – mesél elnökké választásának előzményeiről Sziebert Gergely, aki tehát láthatóan végigjárta a ranglétrát – az egyesületben is. A magyar állatorvosok „gyűjtőtégelyeként” is nyilvántartott szervezet öt régió­ból áll, amely gyakorlatilag jelenleg a Kárpát-medencét fedi le. Ennek oka – mondja –, hogy ezekről a területekről érkeztek eddig tagfelvételi kérelmek. De…

– Nagy jövőbeni vágy, hogy például Szerbia mellett Horvátország, Szlovénia, esetleg Burgenland is mint külön régió csatlakozzon. Csak sajnos ott még nem elég aktívak a magyar nemzetiségű állatorvosok ahhoz, hogy belépjenek. Az alapvető cél, hogy a magukat magyarnak valló állatorvosokat összefogjuk, de persze van szakmai cél is – hogy magyar nyelven elvigyük a szakmai konferenciánkat a Kárpát-medence valamennyi pontjára. Ennek érdekében évente kétszer tartunk egy kétnapos rendezvényt, amelyet körforgásszerűen viszünk el a régiókba, Budapesttől Erdélyen át Nándorfehérvárig. A kulturális célok szintén fontosak: antológiában jelentettük meg az állatorvos írók, költők műveit, egy háromnyelvű állatorvosi szótárat adtunk ki, és tervezzük állatorvos képzőművészek összefogását is egy kötet vagy tárlat erejéig.

Elnökként vannak-e új feladatok, kitűzött célok?

– Elvem, hogy a járt útról csak akkor szabad letérni, ha baj van, de az eddigi konferenciáink azt mutatják – köztük a legutóbbi, amelyre több mint négyszázan jöttek el –, hogy jó úton járunk. De biztos, hogy megpróbálunk nyitni más területek felé, ahol vannak még magyar állatorvosok, de valamiért eddig nem csatlakoztak. A másik, hogy jobban nyissunk a hallgatók felé. Igény van rá, ugyanis a legutóbbi konferenciánkra is több mint száz egyetemi hallgató érkezett. Fontos, hogy ők végzés után ne vesszenek el, legyenek tagjaink, és ezáltal motorjai a szervezetnek.

A magyarországi régióban elég állatorvos van?

– Mindig lehetne több. Jelenleg egyébként átrendeződés tapasztalható az állatorvosi társadalomban, a vidékről a városok irányába terelődik a hangsúly. Megoldandó problémája lesz hamarosan Magyarországnak, hogy a hatósági állatorvosi létszám növekedésén dolgozzon, ugyanis most kimondottan kevés az állami szférában tevékenykedő állatorvos.

Az állatorvosképzés ebben tud-e segíteni?

– Azt gondolom, hogy igen, s ahogy hallani, az állatorvosképzést tizenkét félévesre akarják bővíteni a jelenlegi tizenegy félévről. Én még tíz féléves állatorvosi egyetemet végeztem, s utána volt még egy év kötelező gyakornokság. Ez megszűnt, és szép lassan visszajött az, hogy nem diploma után, hanem még hallgatóként kell gyakorlatot szerezni, a tizenegyedik félévben, amikor hatósági gyakorlaton is részt kell venniük a hallgatóknak. Azt gondolom, a képzés elindult afelé, hogy megszerettessék a hatósági állatorvosi munkát, de ebben még nagyon sok munka van. A másik persze, ami fejlesztésre szorul, de vonzóvá teheti a szakmának ezt a részét, financiális kérdés – hogy megfelelően meg tudja-e fizetni az állam a hatósági állatorvosokat. A magán-állatorvoslás és a hatósági ugyanis két teljesen más szakterület. Az előbbiek specializálódnak különböző területekre a kedvtelésből tartott állatoktól a haszonállatokig, de még ezen belül is, ahogy a humán orvoslás. Ugyanakkor a hatósági állatorvosoknak az élelmiszer-biztonsági lánc más területein is helyt kell állniuk, a járványügyi feladatok esetében pedig akár megyei és országos kitekintéssel is rendelkezniük kell.

A magyar állatorvosképzés mennyire versenyképes?

– Nagyon is az, mutatja ezt az is, hogy számos külföldi hallgató nem másik európai egyetemre megy, hanem a budapestit választja. Fejlődni azért mindig lehet és kell is. Azokról a betegségekről például, amelyek jelenleg az országban vannak, én még egzotikus betegségként tanultam, pedig az is csak 22 éve volt… Ahogy a világ, úgy a betegségek is változnak, s ehhez az állatorvos-tudományi képzés próbál alkalmazkodni. De feladata is, hogy változzon. Erre lesz jó a tizenkettedik félév bevezetése, amikor a gyakorlati időben a sebészet, belgyógyászat területét is jobban megismerhetik a hallgatók, hogy ne már végzett szakemberként kelljen először megtapasztalniuk az ilyen irányú feladatokat.