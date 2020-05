Szerveződik a nyári szünidőre a rászorultak szociális alapú gyermekétkeztetése

A 2020-as költségvetés a tavalyinál 3,5 milliárd forinttal többet, 82,5 milliárd forintot szán szociális alapú gyermekétkeztetésre. A megyei települések május folyamán a jogosultakat kiértesítették, az igénylő nyilatkozatokat a legtöbb helyen már begyűjtötték.

Egy 2015-ös ombudsmani vizsgálatot követően 2016. január 1-jétől alapjaiban változott meg a hazai gyermek­étkeztetés helyzete. Azóta – a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság állásfoglalása szerint – a leghosszabb iskolai szünetben is napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek. Már ha a szüleik igénylik azt. Továbbá, ha az adott önkormányzat az ellátást a törvényesen előírt minimális 43 munkanapnál hosszabb időre, szükség esetén a jelenlegi felső határig, akár 70 munkanapra is biztosítja. Noha a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kiskorúak étkeztetéséről az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk, az ehhez szükséges forrásokat a kormány biztosítja. A gyermekétkeztetésre fordított kormányzati támogatás 2010 óta megháromszorozódott. A lehetőséggel 2019 nyarán országosan 120 ezer gyermek szülei éltek.

Az idei helyzetet a lecsengő járvány utóhatása bonyolítja kissé. Nevezetesen az, hogy – mint Maruzsa Zoltán államtitkár május 20-án bejelentette – idén nyáron a köznevelési intézmények legfeljebb két hétre állhatnak le. Erre azért van szükség, mert a szülők szabadsága sok esetben elfogyott, dolgozniuk kell. Ennek megfelelően megváltozott a gyermekfelügyelet rendje is. Június másodikától valamennyi iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek nyári felügyeletét. Az igények felmérése számos Fejér megyei településen jelenleg is folyamatban van, a nyári étkeztetés logisztikája pedig – mint Móron megtudtuk – a kialakuló eredmény függvénye is.

Ezzel együtt Székesfehérváron a május 14-én kiadott jegyzői hirdetmény közzétette az ellátás sarokpontjait. Ezek szerint a szünidei gyermekétkeztetés helyben fogyasztó városi színhelye a Bory Jenő Általános Iskola lesz, ahol a napi egyszeri meleg étkezés lehetősége június 16. és augusztus 19. között, összesen 43 munkanapon várja a jogosult tanuló kiskorúakat. A törvényi minimum alkalmazásáról Székesfehérvár Közgyűlésének egy 2017-es döntése rendelkezik. A megyeszékhelyen egyébként viszonylag mérsékelt az igénylők száma, amelynek egyik magyarázata lehet, hogy a jogosultak inkább az önkormányzat számukra ingyenes nyári táboraiba jelentkeznek, ahol az étkeztetésük szintén megoldott. Az önkormányzattól kapott további, kiegészítő tájékoztatás szerint jelenleg a székesfehérvári bölcsődék és óvodák nyári szünetre vonatkozó zárvatartásáról érvényes döntés nincsen, ezért a 6 év alattiak esetében a szünidei gyermekétkeztetés megszervezésére sincsen szükség. Ha a zárvatartásról utóbb mégis döntés születne, az önkormányzat itt is megszervezi az étkeztetést.

Ahol azonban a bölcsődék és az óvodák, élve a lehetőséggel, legfeljebb két hétre bezárnak nyáron, ott ez időre a 6 év alatti jogosultak étkeztetéséről gondoskodni kell. Számukra Dunaújváros idén augusztus 1. és 31. között, 21 munkanapban határozta meg a szociális alapú közétkeztetés időkeretét. A jogosult általános és középiskolás kiskorú gyermekek részére pedig a június 16-tól augusztus 31-ig tartó nyári szünet teljes időtartamára, azaz 54 munkanapra hirdette meg az étkeztetést. Amelynek helyben fogyasztó helyszíne a Dózsa György úti Campus étterem lesz. Szintén a nyári szünet teljes időtartamára, 54 napra biztosít napi egyszeri meleg ételt elvitelre Pusztaszabolcs városa is, a jogosultság fennállása esetén 5 hónapos kortól 18 éves korig. Itt az igénylő nyilatkozatokat az önkormányzatnál csütörtökön 16 óráig még le lehet adni. A megye összes településén az érintettek számára az illetékes önkormányzatok tájékoztatása az irányadó.