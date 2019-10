Szeretetről és emberségről tettek tanúbizonyságot az alsószentivániak

Az idei utolsó zarándoklat szentmiséjét nemcsak felajánlották az Alsószentivánon élő, súlyos beteg Kovács Elenának és az idős János testvérnek, de ugyanitt gyűjtést is szerveztek a kislány és családja számára.

A Mária-kegyhelyen tartott szentmise és zarándoklat keretében Helter István plébános arra kérte a híveket, amennyiben lehetőségük van rá, támogassák a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia melletti gyűjtődobozok „dagasztásával” az alsószentiváni Kovács családot. Róluk lapunkban már korábban is olvashattak: lányuk, a hároméves Elena nagy műtétre vár, melyet Németországban tudnak elvégezni. A kislánnyal együtt természetesen az édesanya, az édesapa, valamint az egyéves kistestvér is utazna – a bizonytalan ideig tartó kint lét (amely akár fél évet is felölelhet) költségeit pedig fedezni kell. Ehhez csaknem 720 ezer forintot már összegyűjtöttek a megmozdulók az I. Alsószentiváni Diófesztivál keretében, most pedig újabb jelentős összeg érkezett a családhoz.

Mint közösségi oldalán az alsószentiváni egyház képviselő-testülete közzétette: „A zarándokok hihetetlen nagy szeretetről, emberségről tettek tanúbizonyságot. A kis Elena számára 700 ezer forint gyűlt össze a szentmise végén kifejezetten a kislány megsegítésére tartott gyűjtés során. Mi, alsószentivániak ámulattal néztük azt a sok jó embert, aki mind-mind adakozott. Szűz Mária égi közbenjárását és a hívek segítőkészségét szeretnénk megköszönni” – zárták soraikat.