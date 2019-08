Szerelem első látásra – Török Evelin edzővel beszélgettünk

Helyi arcunk e heti alanya nem más, mint a Fehérváron élő Török Evelin: edző, motivációs tréner és táplálkozási tanácsadó.

Török Evelinnek tényleg a teste a temploma. Tudatosan étkezik, költséghatékonyan él, maximalista típus és egy rendkívüli szakember. Szakmai múltjáról és a megfelelő étkezés fontosságáról is beszélgettünk vele.

Hogy kezdődött nálad az, hogy tudatosan foglalkozz a testeddel?

Úgy indult, hogy nagyon vékony lány voltam világéletemben, ezt genetikailag hozom a családomból. Az alkatom miatt csúfoltak is gyerekkoromban, természetes, hogy nem voltam megelégedve magammal. 14 évesen még nem tudtam, mit kell tennem és hogyan azért, hogy formásabb legyen, de azt megtettem, hogy odafigyeltem az étkezésemre, nem szerettem volna elhízni.

Később, 19 évesen az akkori párom vitt le magával az edzőterembe. Eleinte hiúságból jártam, aztán egyre jobban belelendültem, többet jártam, teljesen magába szippantott ez a világ. Körülbelül 9 és fél éve költöztem fel Székesfehérvárra, onnantól kezdve ki sem tettem a lábamat az edzőteremből. Akkor hagytam el a saját testsúlyos edzést is. Észrevettem, hogy genetikailag is alkalmas vagyok arra, hogy ilyen szinten foglalkozzam a testemmel, szóval a többi már adta magát. Elvégeztem az edzősulit, megjártam pár hazai és külföldi versenyt is, ez lett az életem.

Miért próbáltad ki magad versenyeken?

Szintén a párom vitt bele ebbe a világba, ahogyan az ő hatására lett belőlem edző is. Az első versenyem 2014-ben volt a FitParádén. Itt a második helyet sikerült megszereznem. Abban a szezonban több versenyen már nem vettem részt, megviselt a 10 hetes versenydiéta. 2015-ben body fitness kategóriákban indultam. Ott a legélesebb formát sikerült összehoznom, életem legszárazabb és legizmosabb (legzsírtalanabb izomtömeg ami csak létezik) formája volt ez, ami egészen Ausztriáig vitt el egy versenyre. 2017-ben még indultam wellness kategóriában, Magyarországon akkor volt ilyen először, nagyon jól éltem meg azt a versenyt is.

Bárki ki tudja hozni magából a gömbölyű formákat?

Fontos, hogy ne máshoz mérjük magunkat, hanem saját testünkhöz, magunkhoz. Egyébként véleményem szerint nincsen rossz genetika, csak rossz edzés. 65% múlik például azon, hogyan táplálkozunk. Anyagcserének és hormontípusnak megfelelő étkezéssel, edzéssel elérhetjük, hogy megfelelő izomtömeg épüljön fel. Ha ez megvan, akkor jöhet az úgymond diéta, amikor a megfelelő izomtömeget lezsírtalanítjuk. Lányként ez nehezebb, mint fiúként, hiszen máshogy működik a testünk.

Mi a helyzet a narancsbőrrel?

Tévesen hiszik az emberek, hogy az elhízottak narancsbőrösek csak. A vékony lányokat ugyanúgy érinti a probléma, mivel nem figyelnek oda az étkezésükre. Ki számít elhízottnak? Nem csak az, aki 85 kilós, hanem akinek extra magas a testzsír százaléka. A helytelen és rendszertelen táplálkozás, valamint a sportszegény életmód eredménye. Ehhez jöhet még az is, hogy sokan ülőmunkát végeznek, továbbá, hogy kevés folyadékot fogyasztanak. Rendszeresen, időben egész napra elosztva kell enni.

Mi van, ha valakinek nincs erre ideje?

A jó szakember figyelembe veszi az életvitelt, úgy találja ki az étrendet.

Anyagilag többe kerül egészségesen étkezni?

Érdemes lenne összevetni egy bevásárlásról a számlánkat, és észrevennéd, hogy nincs irdatlan nagy különbség. Ha azt mondom, hogy 5-10ezer forinttal kerülne többe amit én veszek, már sokat mondtam. Nyilván egy kis differenciál lehet, de szerintem egyáltalán nem kerül anyagilag többe az egészséges étkezés. Tudni kell, mondjuk, hogy én nagyon tudatos vagyok, sok mindent magam készítek otthon, amire azt gondolnák az emberek, hogy sok idő, pedig nem. Szeretek költséghatékonyan élni. Például növényi magtej készítő gépem is van. Beleteszem a kókuszreszeléket, negyven perc múlva pedig ott van a kókusztejem. Nem kell megvennem a boltból, ami ráadásul tele van adalékanyagokkal. Vannak ilyen megoldások, nyilván utánajárást igényel, vagy ha valakinek egyszerűbb, forduljon szakemberhez, aki segít. Ha valaki ténylegesen odafigyel az étkezésére, megvan szabva, hogy miből mennyit eszik, tehát tudatosan táplálkozik, akkor nincs otthon felesleges étele sem.

Milyen rendszerességgel járnak hozzád?

Teljesen büszkén mondhatom, hogy sok olyan vendégem van, aki már évek óta jár hozzám. Sokszor mondják, hogy jó felügyelet, irányítás alatt lenni, így jobban tudnak teljesíteni. Egy olyan közegben lehetnek, ahol biztonságban érzik magukat. Többen azért is jönnek, mert a teremben nem kell gondolkodniuk, én vagyok helyettük az agy és a lelkiismeret is. Nem egy vendégem van, aki egyedül is tudna edzeni teremben, felügyelet nélkül, de mégis velem edz. Nem pedig otthon.

Mennyi az optimális edzés egy héten?

Minden ember más és más. Heti három egyébként az optimális, fizikailag, mentálisan és időben is belefér. Így lehet elérni eredményt, ami pár hónapon belül már látszódni fog. De természetesen ezt a heti három alkalmat is fel kell építeni, nem megy egyik napról a másikra. Egyébként nagyon soktényezős a dolog az elején, felmérő edzéseket igényel, hogy eldönthessem, mennyire terhelhető az illető.

Jobb súlyzókkal edzeni, mint saját testsúlyunkkal és ha igen, miért?

Egy idő után a saját testsúlyos edzésnél nem tudsz terhelést növelni. Tudod változtatni a gyakorlatokat, de a terhelés mennyiségét nem. Ha nem használunk segédeszközöket, nem fogunk tudni fejlődni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy abban az esetben jobb, ha az ember szeretné folyamatosan fejleszteni a testét, az izomzatát.

Hogy maradsz szakmailag a topon?

Az én munkám két területre oszlik. Az egyik az edzőterem, a fizikai része, a másik pedig a megfelelő táplálkozás kialakítása. Mindkét terület rendkívül nagy és széles, ezért folyamatosan tanulok tovább, képzem magam. Igyekszem minél többet beletenni a munkámba, hiszen ha már eljönnek hozzám és fizetnek egy szolgáltatásért, akkor azt szeretném nyújtani, amiért jöttek.

Mit érdemes fogyasztani edzések előtt, után?

Edzés előtt lehet használni energizálót, de ezt nem ajánlom mindenkinek, főleg akinek vérnyomás- vagy szívproblémája van. Annyira nem kedvelem egyébként ezeket a pörgetőket. Az izotóniás italok is energiát adnak. Edzés után ajánlom a fehérjeport, hogy a megfelelő fehérje gyorsan eljusson az izmokba. Sokan idegenkednek a fehérjeportól, de ha jó helyről származik, tehát nincsen benne: cukor, szukralóz, aszpartam, nincsen benne semmi „E” és színező anyag, akkor teljesen megfelelő. Én egyébként fogyasztok fehérjét, de nem sűrűn, mert annyira jól beállítottam a táplálkozásomat, hogy nincs rá feltétlen szükségem. Ezeken túl különböző táplálékkiegészítőket érdemes fogyasztani, azonban ezek nagyon kis százalékban egészítik ki ténylegesen a táplálkozást az étrend tekintetében. BCAA-t, glutamint lehet, ezeknek az a feladata, hogy egy kemény edzés során izomépítés történjen, izomégetés helyett. Furcsa lehet, de aki fogyási céllal megy edzőterembe, kell izmot építenie, hogy feszes és formás legyen. Kell, hogy izom épüljön. Emellett felgyorsítja a regenerációt, kevésbé lesz izomláza az illetőnek. Mindezek mellett pedig nyilván vitaminok és ásványi anyagok rendszeres szedése ajánlott, de ezek nem közvetlenül az edzések köré vannak építve.

A szabadsúlyos edzéseket szeretem a legjobban, határ velük a csillagos ég, főleg egy olyan szakembernek, aki ténylegesen ért az anatómiához.

Milyen húsokat érdemes fogyasztani?

Sokszor hallani és olvasni, hogy a fogyni vágyóknak csak a csirkét javasolják. Viszont ezt nem lehet ilyen egyszerűen nézni. Persze a csirke nem zsíros, de a megfelelő táplálkozás kialakításában rengeteg mindenre oda kell figyelni. Nem mindegy például, hogy az adott személy milyen anyagcsere-, illetve hormontípusba tartozik. Ezeket természetesen a jó szakember teszt alapján fel tudja mérni. Én egyébként nagyon szeretem a csirkecombot, ehetem is, mert olyan típusba tartozom. Pulykacombot szoktam még fogyasztani, tonhalat és sertésszüzet, valamint nagy ritkán marhahúst.

A mértékletesség a kulcs!

Nem mondom, hogy mindent meg kellene vonni a szervezettől. Aki nem versenydiétázik, nem versenyre készül, az életmódot vált. Egy élhető, hosszútávú életmódra vált, ami azt jelenti, hogy nem sanyargatja magát. Tehát egy jól összeállított életmódváltó étrend a megfelelő arányokról és mennyiségekről szól. Ez kulcsfontosságú: arányok, mennyiség. Mikor, mit és mennyit. Mindent fogyasszunk, csak megfelelő mértékben! Például, teszem azt, valakinek a fehér lisztes péksütik a mindenei, nem kell megvonnia magától, csak jelöljön ki magának egy napot a héten, amikor délután ötig mondjuk, hódolhat a szenvedélyének. Persze ez nem azt jelenti, hogy azon az egy napon pótolni kell a többi hat napi „lemaradást”, a mértékletességet meg kell tartani. Ez a titok. Adtunk is, meg el is

vettünk. De ez természetesen egyénfüggő, hogy kinek mennyi zsírra, fehérjére, szénhidrátra van szüksége. Amikor hozzám fordulnak, számba veszem a tényezőket, (ugye, hogy milyen hormon és anyagcsere típusba tartozik stb.) meghatározok egy csapásirányt, amerre elindulunk az úton. Lesznek erről az útról kisebb elágazások, ezért vagyok én itt, mert ezekre az elágazásokra tudom a megoldást. Minden ember egyedi. Nem lehet már első alkalommal a delikvens kezébe nyomni egy étrend mintát, hogy ezt edd és akkor minden jó lesz. Ez nem így működik.

Az este hat után már ne együnk mítosz

Ezt valaki kitalálta anno, de nincsen alapja. Nagyon ellene vagyok az ilyen dolgoknak. Mindenki egyedi, lehet x-nek beválik, de y-nak már nem, mert más a szervezete. Nyilván estére egyre jobban lelassul az anyagcserénk, tehát az este hat után nem eszünk dolog abban segíthet, hogy a szervezetünk nem kezd el raktározni. Ha lefekvés előtt másfél órával nem viszünk be szénhidrátot, akkor a növekedési hormon termelés is sokkal élénkebb az éjszaka. De gondoljunk bele, példának okáért, felkelünk szombaton 11-kor. A napi étkezésünk 4 alkalomra van elosztva, az az ideális a számunkra. Este hatig belesűríteni az időbe ennyi étkezést, nem túl optimális. Másrészt, minél szélsőségesebben nem eszik egy ember, (tehát mondjuk hat előtt fél órával megeszi a kajáját, és lefekszik éjfélkor, az hat óra étkezés

nélkül, abba minimum egy kajának benne kellene lenni) minél hosszabb idő telik el tehát két étkezés között, annál jobban raktároz a szervezet, hiszen életben szeretne maradni. Ő megijed, sokkhatásnak tesszük ki, ha rendszertelenül étkezünk, nem tudja mikor fog legközelebb táplálékot kapni, tehát elkezd raktározni. És mit fog raktározni? Zsírt. Annak megfelelő az este hat után már nem eszünk módszer, aki lefekszik este nyolckor. De ki fekszik le manapság este nyolckor?

Sokan számolják a kalóriákat. Ez hatásos módszer?

Ezzel azért nem érhető el kellő hatás, mert mint fentebb említettem, minden ember más és más, a szervezetünknek is másra van szüksége. Nem mindegy, miből mennyit viszünk be a szervezetünkbe (szénhidrát, fehérje, zsír). Ha izmosodni és formásodni szeretnénk, arra tehát nem jó megoldás.

Nyáron kevesebb az edzők munkája a sok szabadságolás/nyaralások miatt?

Én ezt egyáltalán nem tapasztalom és nem is szeretem ha ezt mondják, vagy megpróbálnak beskatulyázni. Én ugyanúgy csinálom a munkámat nyáron, mint télen, nem áll meg az élet ilyenkor sem, sőt. Az edzőterem tekintetében, ahol dolgozom, azt tudom elmondani, hogy a június rendkívül erős volt, a július pedig picit lightosabb.

Ha már nyár, mi a helyzet a tipikus strand ételekkel?

Az egyik legrosszabbak a világon. Lángos, kolbász, hurka, hamburger, hotdog, fagyi, kürtöskalács. Ha belegondolunk, a kolbászt leszámítva minden fehér lisztes és tocsog a zsírban, ráadásul rossz minőségű zsírban. Tápértéke szinte nulla, semmi hasznosítható nincs benne, a rossz minőségű alapanyagok teljesen megterhelik a szervezetünket. Rövid idő alatt felmegy tőle az inzulinszintünk, utána pedig nagyon hirtelen lezuhan. Hamar eltelítenek, lomhának érezzük tőle magunkat, enerváltnak. Ezek ellen remek alternatívák vannak, de nyilván ehhez elengedhetetlen a gondosan felépített, tudatos életmód. Gyümölcs, saláta, vagy akár rántott hús, amit megfelelő panírban forgatunk meg, és megfelelő zsiradékban sütünk ki. Millió receptem van és ötletem, amik pikk-pakk elkészülnek és egészségesek.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

Van egy nagy vágyam, szeretnék egy olyan kis helyiséget bérelni, ahol tudnám tartani az edzéseimet. Nem egy nagy edzőtermet kell elképzelni, hanem egy helyet, ahol adott időben csak ketten lennénk az edzések alkalmával.