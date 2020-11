Szerdától zárva tart a Vörösmarty Színház, a Barátság mozi és a Csitáry G. Emil Uszoda

Cser-Palkovics András hétfői tájékoztatójában az alábbi korlátozásokat jelentette be:

A veszélyhelyzet miatt újabb védelmi intézkedések bevezetéséről tett bejelentést Magyarország miniszterelnöke. Ezek a kedden éjféltől, azaz szerdán 0 órától lépnek életbe, és természetesen Székesfehérvárt is érintik. A jogszabály pontos szövegére még várni kell, bizonyos döntéseket pedig kizárólag az alapján tudnak meghozni.

– Az Önkormányzat fenntartásában működő valamennyi intézmény esetében vizsgálják a szükséges intézkedéseket. Szerdától zárva tart a Vörösmarty Színház, a Szent István Király Múzeum, a Barátság mozi, a Csitáry G. Emil Uszoda és a Köfém Uszoda, valamint zártkapusak a sportrendezvények.

– A Hiemer Rendezvényközpontban minden járványügyi és a résztvevői körre vonatkozó szabály betartásával kerülhet csak sor esküvői szertartásokra.

– A kegyeleti szertartásoknál a résztvevői kör felső határa 50 fő.

– A jogszabály szövegének pontos ismeretében lehet majd felmérni, hogy helyben milyen további intézkedések szükségesek még (pl. adventi programok, karácsonyi vásár, könyvtár, művelődési házak, Koronás Park).

– A középiskolákban hétfőn bejelentett online oktatásra történő áttérésnél ismét kulcskérdés lesz a pedagógusok-szülők-diákok közötti együttműködés. Ehhez türelmet és megértést kívánok mindenkinek.

– A továbbiakban a bölcsődékben, az óvodákban, az általános iskolákban immáron állami programként folytatódik a tesztelés. A többi intézmény esetében – amelyek nyitva tartanak és működnek –, az önkormányzat tovább folytatja a hónapokkal ezelőtt megkezdett tesztelési programját.

– Komoly állami munkahely-megtartási intézkedések lépnek életbe a válsággal és a korlátozásokkal leginkább érintett területeken (pl. vendéglátás, turisztika). Ezek részleteinek megismerésével egyidejűleg az Önkormányzat is mérlegeli a tavaszi, vállalkozásokat támogató döntések ismételt bevezetését (pl. bérleti díj kedvezmény). Az erre vonatkozó döntéseket hamarosan bejelentik.

– Cser-Palkovics András sem a budapesti főpolgármesternek az iparűzési adó emelésével kapcsolatos javaslatával, sem az országos kamarai elnök iparűzési adó felfüggesztésével kapcsolatos javaslatával nem ért egyet. Az előbbi a vállalkozásokat, az utóbbi a településeket lehetetlenítené el, márpedig most összefogásra és együttműködésre van szükség.

– Hétfőn üzemkezdéskor Székesfehérváron is életbe lépett a Fejér megyei kormánymegbízott által hozott határozat, azaz az új, bővített menetrend a közösségi közlekedésben. A jellegzetesen zsúfolt idősávok mellett speciális helyi szempontként – az erős gazdasághoz kapcsolódóan – a műszakváltások nagy utasforgalmát is figyelembe vették. A csúcsidőszakokban – 5-9 óra, valamint 13-19 óra között – a 14-es, a 37-es, a 43-as és 44-es vonalakon indítanak rásegítő járatokat, továbbá az ipari parkok kiszolgálása érdekében állítanak be pluszjárműveket a 14-es, a 14G és a 26A vonalon. Ez a városban napi szinten összesen 29 járatot jelent, az érintett járatokon pedig ezzel másfél-kétszeresére nő a férőhelyek száma. Természetesen folyamatosan értékelik a forgalmi helyzetet, és az ezzel kapcsolatos megkereséseiket is várják. Részletes tájékoztató a rásegítő járatokról: https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/36035

– Folyamatosan zajlanak az egyeztetések az intézményekkel, azok működőképességének fenntartása érdekében. Hétfőn a Viktória Rehabilitációs Központtal egyeztetett, ennek nyomán 1.000.000 Ft kiegészítő támogatás odaítéléséről döntött a polgármester.