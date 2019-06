Szerdán egy kissé rendhagyó óra helyszíne volt a SZC Bugát Pál Szakgimnázium

A környezetvédelem volt a téma, ami nem ritka, hiszen a jövő ilyen területen dolgozó szakemberei éppen ebben az iskolában sajátítják el azt a tudást, melyet remélhetőleg a Föld védelmében kamatoztatnak majd a jövőben.

Az eseménynek a környezetvédelmi világnap volt az apropója, melynek keretében egy projekt indult.

– Igyekeztünk minden osztályt bevonni, és a kiosztott témákat nagyon kreatívan oldották meg a tanulók, voltak előadások, született plakát, sőt társasjáték is – mondta Győri Marianna, a munkaközösség vezetője.

A kilenc órakor kezdődő tanórán részt vett Juhász László környezetvédelmi tanácsnok is, aki elmondta, nagyon fontos a város számára a környezetvédelem, így sokat tesz is érte, ám ez az a terület, amiért nem lehet eleget tenni. Nagy szerepe van a környezettudatosságra nevelésben ennek az iskolának, mert bár az alapokat az óvodában és általános iskolában kell a gyermekeknek megtanítani, itt komoly szakmai képzéssel bővülhetnek az ismereteik.

A 9. osztályos tanuló, Gyöpös Dominik úgy nyilatkozott, hogy számára két nagy terület érdekes, a környezetvédelem és az erdészet. Még nem tudott dönteni, hogy mi legyen az irány, de jelenleg környezetvédelmi technikusnak tanul.

Vezető képünk illusztráció, shutterstock!