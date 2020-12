Szépül a Nefelejcs egyesület otthona

Hatmillió forintot nyert a Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület a Magyar falu programban: lehetőségük lesz a Civil Ház további fejlesztésére.

Maga az épület még a grófi időkben épült, udvarát is ekkor alakították ki, amelyben még ma is láthatók a régi falak. Az éveken keresztül elhanyagolt kertben aztán – annak kitakarítása és rendbetétele után – közösségi teret alakítottak ki, ahová kemencét is építtetett Vécsei László polgármester.

Kályhák helyett klímák és új vizesblokkok is lesznek

A területet később aztán összenyitották az iskolaudvarral és a jövőben játszóteret is terveznek ide. Ahogy azt Sáfrán Andrásné, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, nagyon megörültek annak a civil pályázati lehetőségnek, amelyet a Magyar falu programban karbantartásra, felújításra lehetett beadni.

– Az elnyert hatmillió forintból szeretnénk megcsináltatni az egyesület lakrészében a vizesblokkot és tervezünk egyet építtetni az udvarra is, hiszen ott általában több olyan programot is szervezünk, amelyen szükség van mosdóra, vízvételi lehetőségre. Ezen felül kisebb helyreállítási munkálatokat is elvégzünk és – az épülethez ugyan nem túl autentikus, de – klímákat is vettünk a helyiségekbe, ami nyáron hűt, télen pedig gyorsabban fűt, mint a jelenlegi kályhák – árulta el az elnök. A Nefelejcs egyesület mellett egyébként az épületben működik még a helyi polgárőrség és a Vöröskereszt helyi szervezete is, míg a negyedik lakás adott esetben továbbra is szolgálati lakásként használható. Az említett felújítási, korszerűsítési munkákat a tervek szerint a jövő év februárjában kezdik a Nefelejcs egyesület lakrészében.