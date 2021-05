Szentkirályi Alexandra: Az EU-nál előrébb járunk a védettségi igazolvány kérdésében

Pénteken járt Székesfehérvár polgármesterénél Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A látogatás során lapunk néhány kérdésére is válaszolt.

Ezt ne hagyja ki! Percről percre a magyar érettségiről

A jelenlegi tervek szerint az európai uniós védettségi igazolvány nem jár majd azoknak, akik kínai vagy orosz vakcinával lettek beoltva. Milyen lépéseket tud tenni a kormány annak érdekében, hogy bővüljön az elfogadott oltóanyagok listája?

– Magyarország sokkal előrébb jár az oltásban, és ezért a védettségi igazolvány kérdése is jóval korábban kerül előtérbe, mint az Európai Unió más országaiban. Ennek is köszönhető az, hogy az Európai Unióban még nem sikerült előrelépni, hogy legyen valamilyen közös védettségi igazolvány. Mi ebben is előrébb járunk, megcsináltuk a saját védettségi igazolványunkat, és vannak más országok is, amelyek nem európai uniós tagként szintén előrébb járnak. Ezért a kormány a héten megbízta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert azzal kapcsolatban, hogy kössön kétoldalú megállapodásokat egyes országokkal viszonossági alapon. Ez azt jelenti, hogy elismerik egymás védettségi igazolványait, és az ahhoz kapcsolódó jogosultságokat is. Külügyminiszter úr már be is jelentette, hogy április 30-tól ez már érvényes Szerbiával és Montenegróval. Tehát, ha valaki oda utazik, akkor karanténkötelezettség nélkül tud visszatérni Magyarországra, és az ottani szolgáltatásokat is igénybe veheti. A külügyminiszter tárgyal Izraellel és Görögországgal is. A kormány azt tervezi, hogy minél több országgal megegyezik.

A legtöbben az első oltás után megkapják a védettségi igazolványt, viszont valóban védettek csak a második oltás után lesznek. Nem jelenthet problémát, hogy sokan egy oltással mennek közösségi létesítményekbe?

– Jelenleg a védettségi igazolványokat egy héttel azután kezdik el kiállítani, hogy valaki megkapta az első oltását. Átlagban azt tudjuk mondani, hogy 10-15 nap, mire valaki megkapja. A szakértők szerint ennyi idő bőven elég ahhoz, hogy az első oltás hatása már érezhető legyen. A szakemberek abban is egyetértenek, hogy nem az első és második oltás között van nagy különbség, hanem a nem oltottság és az oltottság között. December 27-én kezdtünk itthon oltani, így van néhány hónapos tapasztalat, gyakorlat és adat a hátunk mögött. Ezek az adatok a magyar oltottság tekintetében azt mutatják, hogy még a gyártók által vállalt hatékonyságnál is jobban működnek a vakcinák. A számok azt mutatják, hogy a már beoltottaknak 1 százaléka az, aki az első oltás után megbetegedett, és ennek is a töredékét érintette súlyosan a betegség. Persze fontos óvatosnak lenni, de igazából nem a távolságtartásban látjuk a megoldást, hanem a vakcinában.

Korábban a Bory-várról is tett közzé képet a közösségi médiában. Van valamilyen kötődése Fehérvárhoz?

– Sokat járok erre és egy jó kávéra mindig meg szoktam állni. Családi kötődésem nincsen. Viszont azt hiszem, minden magyar szívében történelmileg különleges helyet foglal Székesfehérvár. Biztos, hogy mielőtt elindulok a következő úti célomra, még sétálok egyet a belvárosban.