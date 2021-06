A megújult bodajki Mária-kegyhely újabb ékkővel, zarándokházzal gazdagodott

Június elsején hivatalosan is megnyitja kapuit a Szent Imre Zarándokház. Az érdeklődés már most is jelentős, így a kegyhely látogatói is egyre többen lesznek.

Ezt ne hagyja ki! Ismét a segélyezést helyezné előtérbe a baloldal A tavaly megújult kegytemplom, mint liturgikus célokra szolgáló közösségi tér, folyamatosan működött a Covid harmadik hullámában is, így minden megszokott alkalommal meg tudták tartani a szentmiséket. A templommal ellentétben a kegyhelyen a kiállító-, illetve közösségi terek, mint például a pince, csak védettségi igazolvánnyal látogathatók, tudtuk meg Mórocz Tamástól. A plébános hozzátette: – Nagy öröm számunkra, hogy a hívők közösségének újra igényük lett arra, hogy elzarándokoljanak egy másik helyre, hogy ott kapjanak lelki élményt. Sokfelé eljutott a híre, hogy megszépült és új formájában pompázik a kegyhely, és ezt nagyon sokan meg szeretnék nézni, így aztán nap mint nap látunk egyedül vagy éppen családdal érkező zarándokokat. Szent Imre fogadja a vándort A plébánostól tudjuk, hogy június elsejétől megnyílik a Szent Imre Zarándokház is, mely a régi katolikus iskola épületéből alakult át, méghozzá egy, a Székesfehérvári Egyházmegyével közösen beadott EU-pályázatnak köszönhetően. Jelenleg 56 zarándokot tudnak elszállásolni a megújult szobákban és a kiépített fürdőn túl még egy nagy közösségi tér is a vendégek rendelkezésére áll. Igaz, ide is csak védettségi igazolvánnyal lehet érkezni, a jelenlegi szabályok szerint, de már most biztos, hogy nagy lesz rá az igény. – Nagy az érdeklődés, hiszen arra is van lehetőség, hogy a lelkigyakorlatokat igénylőkön túl iskolás csoportok, vagy akár táborozók jöjjenek hozzánk. A szolgáltatások közötti eligazodásban, illetve azok megrendelésében segít a megújult honlapunk, ahol nemcsak a szállást, hanem az összes vallásturisztikai attrakciót be tudjuk mutatni – fogalmazott Mórocz Tamás. A bodajkikegyhely.hu-n meg lehet szervezni előre bármit, ami szerepel a lehetőségek között, legyen az egy orgonás áhítat, egy körbevezetés vagy éppen egy szentmise. A zarándokháznak volt már egy kisebb, szűk körű megnyitója, ugyanis a kegyhely vezetése vendégül látta a Vértesi Esperesi Kerület atyáit. A 15 pap bejárta az egész kegyhelyet, így a Szent Imre Zarándokházat is. A vallási vezetők beszélgettek egymással és természetesen nem maradt el a közös imádkozás sem.

Mórocz elmondta: – Az aktív társaink után a papi otthonban élő atyákat hívtuk meg, többek között azt a Molnár Károly atyát, aki 27 évig volt a kegyhely plébánosa. Ezzel nincs vége a feladatok sorának, ugyanis már most tervezés alatt van egy avatóünnepség. A bodajki kegyhelyen már készülnek a Mór–Bodajk bicikliút átadására. A most épülő, kerékpáros közlekedésre is alkalmas szakasz valójában zarándokút is egyben, és ennek megfelelően szeretnék felavatni, illetve méltó módon megszentelni a bodajkiak.