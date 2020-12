Szent Borbálára, a bányászok védőszentjére emlékeztek Csernyén

Régi bányászok, valamint Törő Gábor országgyűlési képviselő és Turi Balázs polgármester is részt vett a Borbála-napi koszorúzáson.

A harmadik és a negyedik század fordulóján élt Szent Borbála több olyan szakmának is a védőszentje, ami robbanással kapcsolatos, így patrónaként tisztelik a kohászok, a tüzérek, az építészek, a tűzszerészek, valamint az ágyú- és harangöntők is. Azonban elsősorban a bányász ember igaz oltalmazója, vallásos és kevésbé vallásos bányászok is hittek, bíztak benne. Régóta nincs bánya, de vannak még új munkaterületeken dolgozó bányászok, akik továbbra sem feledik oltalmazójukat, ezért névnapján mindig megemlékeznek a vértanúról.

Turi Balázs az ünnepnapon elmondta: – A Balinka bánya 2003-as bezárása óta településünk képviselői, lakosai minden évben koszorúzással és néma fejhajtással emlékeznek meg az elhunyt bányászokról. Idén szűk körben, csendes megemlékezést tartottunk, ahol Törő Gábor országgyűlési képviselővel együtt helyeztük el a sportpálya mellett található Bányász Emlékparkban a megemlékezés koszorúját.

A koszorúzáson részt vett Hajnáczky Tamás, a Bakonyi Bányász Hagyományőrző Alapítvány elnöke, továbbá két nyugdíjas csernyei bányász, Hatvani István és Boros István is. Kevesen lehettek jelen, de így is kívántak mindenkinek Jó szerencsét!