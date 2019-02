Szennyvíztelep épül Bicskén és Lovasberényben is

Bicske, Lovasberény, Csákvár és Újbarok központokkal a környező települések csatornahálózatát és infrastruktúráját fejlesztik a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatásával, 6,5 milliárd forint értékben.

Van, ahol új szennyvíztelep épül, másutt teljes korszerűsítést hajtanak végre. A technológiaváltás, valamint a növekvő igények miatt építik újjá a bicskei szennyvíztisztítót, amely Bicske mellett a mányi és a csabdi lakosokat is kiszolgálja, mondta el a napokban Pálffy Károly bicskei polgármester a munkálatok bejelentése alkalmával. Az észak- és közép-dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés összesen 10 települést érint. Bicskén bizonyos szakaszokon a nagy esőzések idején nem győzi a vizet elnyelni a hálózat, a Szent László utcában, a Bogya Károly és a Jókai utcákban ki-kibuggyant a szennyezett víz a csatornából. A 1,5 milliárdos beruházásból a város 10 százalékot finanszíroz, a többit a Nemzeti Fejlesztési Program biztosítja.

Fontos cél a környezet terhelésének jelentős csökkentése

Mivel Lovasberény a Velencei-tó vízgyűjtő területéhez tartozik, ezért jóval szigorúbb előírásoknak is meg kell felelnie a szennyvíztisztítónak, így olyan műtárgyakat is be kell építeni a rendszerbe, amikre máshol nincs szükség. A projektindítón az is elhangzott, hogy a telep elkészülését követően, már a próbaüzem ideje alatt is – de csak a hivatalos értesítést követően – rá lehet csatlakozni a hálózatra, ám a próbaüzem idejére a Fejérvíz nem számláz csatornahasználati díjat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a telep hivatalos beindulását követően egy év türelmi időt adnak a hálózatra történő csatlakozásra. Aki ezt nem teszi meg, annak ezt követően talajterhelési díjat kell fizetnie.

Az eseményen Szili Miklós, Lovasberény polgármestere arról is beszélt, hogy régi álom a faluban a szennyvízhálózat kiépítése, hiszen 2002 óta több sikertelen pályázaton és a jogszabályok változása miatt meghiúsult próbálkozáson vannak túl. A most megvalósuló beruházással tehát egy régi és egyre sürgetőbbé váló hiányt pótolnak a településen.

Csákváron az 1981-ben létesült szennyvíztisztító telep nem győzi a szennyvíz határértékre való tisztítását, emiatt többször szennyvízbírságra kötelezték. A település hatvanhét százaléka csatlakozott a csatornahálózatra, ám többen igénylik a rákötési lehetőséget. A településeken felújítják a csatornahálózatot és több ezer háztartást kötnek be a közműrendszerbe, átemelőket építenek és újítanak fel, lecserélik a gépészeti csővezetékeket és új szivattyúkat is felszerelnek. A hálózatrekonstrukcióval a meglévő szolgáltatás színvonala is számottevően javul majd.