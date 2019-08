Szendrei Annuska emlékei a háború előtti életről Pázmándon

Az augusztus 20-hoz kapcsolódó programok egyike volt Újházy Valéria magánkiadásban megjelent könyvének, az Egyszer rég című kis kötetnek a bemutatója, amely az Elbeszélések szüleink emlékére alcímet viseli.

A bemutatón számos olyan idős pázmándi jelent meg, akik személyesen is ismerték a könyv főszereplőjét, a szerző édesanyját, Szendrei Annát, aki 1928-ban született a faluban. Az ő elbeszéléseiből, valamint saját maga által írásban megörökített emlékeiből állt össze Újházy Valéria könyvének nagy része. A régi ismerősök aztán rengeteg személyes történettel elevenítették fel Annuska alakját a kötetbemutatón. „Ha ezek mind benne lennének a könyvben, 80 oldal helyett több százra rúgna a hossza” – mondta nevetve a szerző, akit fehérvári otthonában kerestünk fel.

– A könyvírás nem volt extra ötlet a részemről, a mi családunkban mindig is megvolt a késztetés arra, hogy írásban is megörökítsük az emlékeinket. Ezalól én sem vagyok kivétel, de erre csak most, nyugdíjasként lett több időm. Jó néhány éve felvetődött bennem az ötlet, hogy megörökítem a szüleim történetét. Úgy érzem, tartozom nekik ennyivel – mondta Valéria, amikor arról kérdeztem, honnan jött az ötlet a könyv megírására.

– Számomra az a legmeghökkentőbb, hogy boldogok tudtak lenni egy olyan korszakban, amikor alig volt valamijük, örültek, ha némi étel került az asztalukra, és volt mit felvenniük. Aztán ott kellett hagyniuk még azt a keveset is, amikor Kárpátalja visszacsatolása után több postás szolgálati helyét a visszacsatolt területre helyeztek át. Így került a család a postás nagyapámnak köszönhetően Nagyszőlősre. Onnan csak akkor indultak hazafelé, amikor a háború végén az előrenyomuló oroszok elől menekültek. Ám Pázmándig nem, csak Fehérvárig jutottak, amelyet akkor hol az oroszok, hol a németek birtokoltak. Az állandó harcok miatt nem tudtak továbbmenni. Röviddel később anyámnak ismét útra kellett kelnie – nagyanyám küldte őt és 14 éves húgát Ausztriába, hogy megkímélje őket az orosz gyalázattól. A szeretet és az összetartozás mindenen átsegítette a családot – mesélte a szerző, aki hozzátette, azért írta le a történeteket, hogy ne vesszenek el, továbbadja őket a család ifjabb generációinak. A lapokon megelevenednek a fehérre meszelt régi pázmándi házak, a kis Annuskáék udvara a baromfikkal, a patak, ahol vályogtéglát csináltak a gyerekek, a gesztenyefák, amelyek leveleit bámulták, amíg várták, hogy kisüljön a kenyér és persze a régi emberek.

A 12 történetet tartalmazó kötet utolsó négy elbeszélése édesapjának állít emléket, aki megjárta a háborút, majd hazatért szülővárosába, Fehérvárra, ahol részt vett a Vadásztölténygyár újjáépítésében, és végül találkozott Annuskával. A többi már – ha nem is történelem, de – szép emlék.