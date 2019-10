Szemléletformáló programokat szervezett a ráckeresztúri könyvtár

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat minden évben sok érdeklődőt vonz. Idén három programmal várták a gyerekeket a ráckeresztúri könyvtárban.

A rendezvénysorozat a népmese napján, szeptember 30-án indult, ekkor mesedélelőttöt tartottak ovisoknak, alsósoknak. Az Üveghegyen is túl – Mesék minden mennyiségben című programon a Makk Marci óvodás csoport és az első-második osztály vett részt. A gyerekek papírszínházi előadást láthattak: az ovisok A róka és a gólya, valamint A holló meg a róka című mesét, az alsósok Janikovszky Éva Bertalan és Barnabás című történetét nézték/hallgatták meg. Amikor a nagyobbak hírét vették, hogy a könyvtárban papírszínház működik, ők is csatlakoztak, így több 3. és 4. osztályos diák is megismerte a dakszliikrek történetét.

Október 3-án az újrahasznosítás jegyében kézműves foglalkozással várták a gyerekeket.

Az Alkoss újat! Barkácsolás az újrahasznosítás jegyében című programon harmadik és negyedik osztályos gyerekek vettek részt. Műanyag flakonból virágot, sünit, teknősbékát, karkötőt készítettek, s közben arról is hallottak, miként lehet helyettesíteni a műanyag tárgyakat, mit jelent a fenntartható fejlődés, hogyan védhetjük környezetünket, s hogyan lehetünk környezettudatos vásárlók. Amíg várakoztak, hogy odaférjenek a kézműves asztalhoz, a vállalkozó kedvűek állatos memóriajátékkal játszottak.

Az érdeklődő gyerekek október 4-én, az állatok világnapján a lovakról tölthettek ki totót. A kérdések között szerepelt olyan, amely a jármódokra, a lovak fején viselt jegyekre kérdezett rá. Lovas szólásokat, közmondásokat kellett kiegészíteniük, illetve legalább három lovas regényt vagy rajzfilmet felsorolniuk. A tizennyolc résztvevő emléklapot és könyvjelzőt kapott jutalomként.