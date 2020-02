Széltől leleplezett tábla alatt – Csoóri Sándor 90. születésnapjáról emlékeztek meg Zámolyon

A település, annak lakói, iskolásai és a Csoóri Sándor Társaság több tagja a költő szülőháza elé vonult, hogy koszorúkkal, virágokkal és persze versekkel hajtsanak fejet a nagy napon Zámoly neves szülöttjének emléke előtt.

A korán jött tavasz illúziója sokaknak Zámolyon foszlott szét, amikor a helyi lakosok, és az általános iskola tanulói Csoóri Sándor szülőháza előtt gyülekeztek. Hirtelen hidegen kezdett fújni a szél és némi csapadék mutatkozott, de nem tudta eltántorítani a hirtelen jött rossz idő a büszke emlékezőket.

Az általános iskola alsó tagozatosainak műsorával kezdődött a megemlékezés. Az ifjak a Csodakutya című verset mondták el a régóta üresen álló Petőfi utcai ingatlan előtt.

Ezt követően a szervezést magára vállaló Menyhárt István, a Háló Zámoly Fejlődéséért Egyesület vezetője emlékezett Csoórira. Menyhárt kitért arra, hogy bár most sem kellemes az idő, de Csoóri Sándor születésének napján, tehát kilencven évvel ezelőtt ennél sokkal rosszabb volt a helyzet, ugyanis akkor a bába a hó tetején át tudott sétálni a kerítés fölött, hogy világra segítse azt az irodalmárt, politikust, akire később felnézett minden zámolyi lakos.

A szülőház két ablaka közé márványtáblát állítottak, melyet letakartak ugyan, de az erősödő szél egyre többet és többet mutatott a feliratból. A vésett táblával kapcsolatban Menyhárt azt mondta, hogy nem merték megvárni a 100. évfordulót, mert a Csoórit követő generáció fél attól, hogy nem érik meg azt az időt.

Visszaemlékezett a költőre Bakonyi István, a Vörösmarty Társaság egyik pillére is, aki felolvasta az Ünnep a hegyen című könyv előszavát. Előkerültek a régi hangulatot visszaadó sorok is, mint az „Ott jártam a pincék közt újra, a kádak must szagában” kezdetű.

A szintén zámolyi Cseh Sándor a Pali bácsi című verssel hajtott fejet a költő előtt, akit volt szerencséje Sanyi bácsinak hívni.

Dabóczy Gergő feltette a nagy kérdést: – Mit is jelent nekünk Csoóri Sándor? Azonnal meg is felelte, ugyanis beszéde szerint jelen van a mindennapjaikban, a közösségben, emlékével, írásaival. Jelen van, mert bár korán elkerült Zámolyról, sosem feledkezett meg arról, honnan indult az élete. Dabóczy úgy fogalmazott, hogy a szülőhely szeretete nélkül nincs hazaszeretet.

A természet közben, a sok elhangzott vers alatt megcselekedte, amit a szervezők szerettek volna, így a széltől leleplezett tábla alatt gyülekeztek a megemlékezők. A márványlap alá először Bakonyi István, majd Sallai Mihály, Zámoly polgármestere, míg végül Menyhárt István helyezett el koszorút. A többi résztvevő a kerítésre tette a fehér virágokat.