Szélesebb utakra, új árokrendszerre is szükség van Zámolyon

Bánszki István 2010 óta tölti be a polgármesteri tisztséget, mivel időközben elérte a nyugdíjkorhatárt, úgy döntött, biztosan nem indul az őszi választáson. A tavasszal tartott közmeghallgatáson számot is adott az elmúlt 9 évről a falu lakóinak. Lapunk ezúttal csak az utolsó ciklus legfontosabb feladatainak kiemelésére kérte.

– Ahogy arról korábban már az újság hasábjain is beszéltem, a legfontosabb a Gánttal közös szennyvíztelepünk fejlesztése, amely durván 530 millió forintba kerül. Szerencsére ezt a projektet – ugyan mi indítottuk el, de – kiemelt fejlesztésként a Nemzeti Fejlesztési Iroda finanszírozza. A két település lakosságszámának emelkedése miatt korszerűsítés nélkül már nem bírta volna tovább a telep a terhelést, a szennyezés viszont a zámolyi-pátkai tározón keresztül megjelent volna a Velencei-tóban – emelte ki a legfontosabb lépést a polgármester, majd rögtön utána a település számára legalább ennyire fontos megoldandó feladatról, az óvoda bővítéséről beszélt. Erre 86 millió forintot nyert az önkormányzat, ebből épülhet egy új, bölcsődei szárny. Viszont az ehhez tervezett vizesblokkra az építőipari árak emelkedése miatt a pénzből már nem jut.

Ugyanakkor úgy tűnik, a korábbi tornaszoba óvodai csoportszobává történt átalakítását követően sem tudják felvenni az összes zámolyi gyermeket, ezért felvetődött a régi óvoda épületének visszaalakítása is. Erről azonban már az új testületnek kell döntenie.

– Belevágtunk a „falufényesítési programba”: korszerűsítjük a településen a közvilágítást. Három közvilágítási forma lesz az utcák besorolásának megfelelően: a főúton fényár, a főbb belterületi közlekedési útvonalakon fényözön, a mellékutakon fényesség – fogalmazott Bánszki István, majd így folytatta: – Megemeltük a hivatali dolgozók bérét, és pályáztunk az önkormányzati hivatal tetőhéjazatának megújítására, a tetőre pedig napelemeket tervezünk, hogy olcsóbb legyen az üzemeltetés. A Magyar Falu Programban orvosi műszerek beszerzésére pályáztunk, hogy a következő háziorvosunknak új, modern felszerelést tudjunk biztosítani. A mostani, nyugdíjba készülő orvosunk a sajátját használja, az önkormányzati tulajdonban lévők pedig erősen elavultak – sorolta. Végül arról is beszélt, hogy van két olyan nagy feladat, amibe nem tudtak Zámolyon belefogni. Az egyik a nagyjából fél évszázados árokrendszer átépítése, amely megoldaná a hirtelen leeső és a falu Gánt felőli részére zúduló nagyobb mennyiségű csapadék okozta problémákat, ám ehhez óvatos becslések alapján is 700 millió forint körüli összegre lenne szükség. A másik – a jelentősen megnövekedett forgalom miatt – az utak kiszélesítése, hogy biztonságosabban lehessen közlekedni, ám ez szintén több százmilliós beruházás lenne.