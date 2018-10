Székesfehérvárra tart a Honvéd Vezérkar

Tovább erősödhet Fejér megyeszékhelyének országos jelentősége és katonaváros jellege.

A Magyar Idők online „hasábjain” pénteken megjelentek szerint 2019. januártól megváltozik a honvédség parancsnoki, irányítási rendszere. Várhatóan a Magyar Honvédség Parancsnoksága néven – és nem mellesleg: Fehérváron! – alakul meg az új szerv az Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) és a fővárosból, a Honvédelmi Minisztériumból elköltöző Honvéd Vezérkar egyesítésév el. Az ÖHP több mint tíz éve jött létre. A döntési folyamatokban sok esetben mind az ÖHP érintett haderőnemi vezetőjének, mind a vezérkarnak a jóváhagyása szükségeltetett, vagyis az összevonás révén az új struktúra minden bizonnyal visszaállítja a katonai irányítás és vezetés egycsatornás rendjét. Az intézkedés összességében csökkentheti a bürokráciát is.

Az országos napilap megkeresésére reagálva a Honvédelmi Minisztérium megerősítette a minisztérium és a vezérkar különválását, az irányítás és a vezetés rendjének átalakítását.

A pénteki közgyűlést követően rögtönzött sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is kifejezte: a hírek valósak.

– Folyamatos, stratégiai kérdéseket érintő egyeztetések zajlanak Székesfehérvár, a Honvédelmi Minisztérium és az állam, a kormányzati szereplők között – nyilatkozta a sajtóhírről tegnap, a városi közgyűlés után Cser-Palkovics András, aki azonban ezen megbeszélések konkrét eredményeiről nem kívánt bővebben beszélni, lévén a teljes tájékoztatás állami, illetőleg döntéshozó hatáskör.

– Mi arra törekedtünk a tárgyalások egésze során, és abban bízunk, hogy olyan döntések születnek, amelyek a város stratégiai szerepét még tovább erősítik, és egy olyan meghatározó, a város múltjából is fakadó, katonaváros jelleget is magában foglaló jövőképet vázolnak föl, amely az erős gazdaság mellett a másik, szintén kiemelkedő fontosságú lábát jelentheti Székesfehérvár fejlődésének – mondta.

A polgármester emlékeztetett, hogy az Összhaderőnemi Parancsnokság otthona jelenleg a megyeszékhely: ma is van Fehérváron kiemelt jelentőségű katonai szerv. Ezzel arra is utalt, hogy a város alkalmas terep, megfelelő hely Magyarország katonai vezetői, döntéshozói számára. Bár több ízben hangsúlyozta, a döntések még nem véglegesek – a kérdéskörben a kormánynak és a parlamentnek is állást kell foglalnia –, ezzel együtt: – Nem titok, a stratégiai megbeszéléseken már számos technikai kérdés is felvetődött – kecsegtetett Fehérvár számára kedvező döntéssel a polgármester.