Egyre több a házasságkötés, ám ez a statisztika nem csak országos szinten jellemző: Székesfehérváron is egyre többen állnak az anyakönyvvezető elé. Az elmúlt évek után 2018-ban „csúcsot döntött” a házasodási kedv a fehérvári párok körében.

A számok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberek ismét kezdenek hinni a házasság kötelékében. Körülbelül majd egy évtizeddel ezelőtt épp válságát élte a házasodási kedv, ami mögött számos tényező állhatott. A fiatalok számára új együttélési formák is lehetővé váltak, jogilag is, ám az elmúlt években mégis sokan ismét a hivatalos házassági kötelék mellett tették le a voksukat. Vagyis a házasságok számának változása az elmúlt években ismét derűre ad okot – az elmúlt éveket figyelve sokan, idén már több mint félezren kötötték össze hivatalosan is az életüket Székesfehérváron.

Több mint félezren álltak anyakönyvvezető elé Fehérváron

Az egyik legrosszabb adat 2013-ból származik, akkor, öt éve 218 házasságot kötöttek a fehérvári anyakönyvvezetők előtt. Ezt követően azonban gyorsan megugrott a szám, a következő évben ugyanis már 481-en házasodtak. Majd pedig 2015-ben 444 pár, 2016- ban 465, és 2017-ben 480. Az idei évben december 11-ig bezárólag pedig már 534 házasságot kötöttek az ifjú párok Fehérváron. Ahhoz, hogy ez így változzon, a családtámogatási rendszer, az adókedvezmények, a gyed kiterjesztése, a csok fejlesztése is kellett. A székesfehérvári Kovács Katalin ceremóniamester és szertartásvezető, aki öt éve van a pályán, szintén azt tapasztalja, hogy egyre többen szeretnének összeházasodni. Sőt, mint mondja, 2018-ban volt eddig a legtöbb – szám szerint huszonhét – esküvője, ahol ő vezette az ifjú pár ceremóniáját.

A Fejér Megyei Hírlapnak így fogalmazott: – A tapasztalatom, hogy valóban egyre több az esküvő, úgy látom, ismét kezd divatba jönni a házasság. Egyre többen érdeklődnek az esküvők kapcsán nálam. Azt szoktam mondani, hogy szerintem a médiának erre is van hatása, hiszen mindenki szereti megmutatni élete nagy napját. A családtámogatási rendszer változásai, az adókedvezmények szintén befolyásolhatják a döntést – vélekedik a szakember, aki szerint sokkal több a mikroesküvő, ahol a szűk családi és baráti kör vesz részt, tehát már az sem elrettentő tényező, hogy túl sokat kell költeni az eseményre.

