Székesfehérvár polgármestere az ITM-mel egyeztet az M7-es autópálya ideiglenes ingyenessé tételéről

Mint tudjuk, a Balatoni út lezárása komoly közlekedési problémát okoz a város autósainak. Az is tudott, az önkormányzat kezdeményezte: a felújítás időszakára az M7-es fehérvári szakasza legyen ingyenes. A döntésről érdeklődtünk.

– Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere az Innovációs és Technológiai Minisztériummal egyeztet az M7-es autópálya ideiglenes ingyenessé tételéről – válaszolta kérdésünkre Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, akitől arra kértünk választ, mikorra várható döntés a megyeszékhely forgalmi tehermentesítése ügyében. Mint beszámoltunk róla, megkezdődött a Balatoni úti felüljáró felújítása, s emiatt a városban ellehetetlenült a közlekedés. Az augusztus végéig tartó felújítás miatt az önkormányzat azt kérte a kormánytól, erre az időszakra, a forgalom elterelése érdekében, tegye ingyenessé az M7-es autópálya fehérvári szakaszának használatát.

Gulyás Gergely a Kormányinfón elismerte, hogy sajnálatos módon a felújítások valóban komoly problémákat okoztak a város közlekedésében, de a tárca álláspontja szerint az, hogy a 7-es, illetve a 63-as számú úton és az M7-es autópályán lehessen egy körülbelül 15 kilométeres kört tenni, nagyon keveseknek, legfeljebb a város túlsó feléről indulóknak érheti meg. A város által javasolt alternatíva ugyanis túl nagy kerülőt jelentene. Úgy véli, a megyei autópálya-matrica egyébként amúgy is könnyebbséget jelent az erre közlekedőknek. Az önkormányzat és az ITM a tárgyalások eredményéről rövidesen pontos tájékoztatást fog adni – ígérte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

– Polgármester úr ha ilyet kér, akkor azt természetesen meg fogjuk fontolni – válaszolta Palkovics László, az ITM minisztere az M7-es autópálya Székesfehérvár mellett elhaladó szakaszának ingyenessé tételéről szóló kérdésünkre. – De ha már Fehérvár közúti fejlesztéséről beszélünk – váltott témát az innovációs és technológiai miniszter – abba a Székesfehérvárt is érintő útfejlesztési programba, amit folyamatosan frissítünk, belekerült egy olyan új elem, amely a 13-as 81-es négysávú gyorsforgalmi út létrehozását jelenti fehérvári elkerülő szakasszal együtt, illetve azzal a szakasszal együtt, ami már az M8 részét képezi. Ennek hamarosan elkészül a megvalósíthatósági tanulmánya. A másik kérdésben pedig folyik az egyeztetés – tért vissza a kérdésünket megkerülő válasza kiindulópontjára a miniszter.

Vissza a Kormányinfóra. Gulyás Gergelytől azt is megkérdeztük, a budapesti repülőtéren milyen egészségügyi vizsgálatok várnak a „sárga”, illetve a „piros” országokból hazánkba érkezőkre, akár magyar, akár külföldi állampolgárok. A repülőtér és a kötelező karatén helyszíne közötti utazásukhoz kapnak-e szervezett segítséget, vagy tőlük függ, hogy taxival, magánautóval vagy tömegközlekedéssel folytatják-e útjukat?

A miniszter válaszában kifejtette: a „sárga”, illetve a „piros” országokból érkezőknél az orvosi vizsgálat jellemzően a lázmérés, az a külföldi, aki lázas, és egyéb tünetei is a fertőzöttségre utalnak, nem léphet be az ország területére. A magyar állampolgárokat ilyen esetben elkülönítik. Azok, akik igazolják, hogy már átestek a fertőzésen, illetve két negatív PCR-tesztet tudnak felmutatni, amelyek az utóbbi öt napban készültek, azoknak nem kell karanténba vonulniuk. Szúrópróbaszerű lázmérésre a „zöld” országokból érkezőknek is számítaniuk kell. A reptérről való távozás módjáról ott helyben lehet csak dönteni – hangsúlyozta a miniszter –, kialakult már egy bizonyos gyakorlat, hogy a rendőrök a karanténról szóló határozat alapján egyeztetik, hogy mindenki a járványügyi feltételeknek megfelelő körülmények között, mások veszélyeztetése nélkül jusson el oda, ahol a karantén idejét köteles eltölteni. A hazatérő magyar állampolgárok általában személyautóval oldják meg a hazautazást.