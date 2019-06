A székesfehérvári lakosok új ötleteket is adtak a városvezetés számára

Ahol a problémák felmerültek, ugyanott megoldási lehetőségek és egyéb javaslatok is születtek. Az online fogadóórából nyílt fórum vált, a fő válaszadó a polgármester (és mögötte az illetékes szakhatóság) volt.

Az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (vagyis az Arany János EGYMI) felújításának kérdése is terítékre került a minap egy SNI-s gyermek édesanyja által. Cser-Palkovics András polgármester válasza alapján az épület megújulásához a város már évekkel ezelőtt 600 millió forintot biztosított, így a városvezető abban reménykedik, hogy „a kivitelezés idén végre megkezdődhet az állammal (tankerülettel) közösen”. Ugyanezen a fórumon az uszoda bővítése, fejlesztése, szaunájának állapota felől is érdeklődtek az azt használók.

Emlékhelyre, emlékszobára is kapott javaslatot a fogadóórán a városvezetés

Az elöljáró elmondta: az uszoda harminc éve épült, éppúgy, mint a szauna. Előbbi bővítésének tervezése folyamatban van, amely során egy teljesen megújult szaunát és wellnessrészleget alakítanának ki a területen. Ennek megvalósításáig csak a legszükségesebb állagmegóvó munkákat végzik el a szaunán; persze azt az uszoda nyári leállása alatt, idén augusztusban is ki fogják festeni. A tervek várhatóan a jövő év tavaszára készülnek el, a forráskeret (a TAO rendszerén belül a vízilabdának köszönhetően) rendelkezésre áll.

A Fehérvár AV19 új otthonával kapcsolatban elhangzott: a városvezetés folyamatosan tárgyal a szakminisztériumokkal mind a multicsarnokról, mind a kórházfejlesztésről. A legközelebbi egyeztetés június közepén lesz.

Apropó, kórházfejlesztés: az Erzsébet utcában élők nehezményezik, hogy az egészségügyi intézménybe érkezők sorra a lakók garázsa elé parkolnak, megnehezítve ezzel a tulajdonosok, haszonélvezők dolgát. Megoldást egyelőre a kórház fejlesztése jelenthet, amikor is egy időben több száz új parkolóhelyet alakítanak ki a területen. Ez a polgármester szerint jelentősen enyhíti majd a környéken felmerült probléma mértékét.

Ezenfelül kulturális, közéleti kérdések is szóba kerültek az online fogadóórán. Akadt, aki a Városháza alatti légópince látogatása felől érdeklődött – erre, az elöljáró válasza alapján, a Kulturális Örökség Napjain szeretne lehetőséget biztosítani a városvezetés. Más elhunyt fehérváriaknak, Fehérvárhoz kötődő személyiségeknek állítana emléket. Mint a véleményező megfogalmazta, a sóstói tanösvény egyik megálmodója, létrejöttének kiharcolója az elkötelezett természetvédő, Gáspár Attila volt. Elismerve áldozatos munkáját, a nevét viselhetné a Sóstón található tanösvény. Hasonlóképp kaphatna nevet a Lánczos Kornél Gimnázium mellett található út is, melyet a tavaly elhunyt Lovranits József alapító-igazgatóról nevezhetnének el. Mindemellett „Székesfehérvár kulturális, szellemi életének fontos szereplőiről, az újságírókról” is megemlékezhetne a helyi közösség, többek között egy emlékszoba kialakításával, ahol méltó emléket lehetne állítani – akár egy sajtótörténeti állandó kiállítás keretében – a város elhunyt újságíróinak. A felvetésekre adott válaszból kiderült: Gáspár Attila nevét egy rét már viseli a Sóstón. Az igazgatóval kapcsolatban pedig hasonló javaslat már érkezett, így a témára a környéken megvalósuló fejlesztések befejezése után visszatérnek majd a döntéshozók, s beszédtémát képez a további emlékhely-, emlékszoba-állítás is.