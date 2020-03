Székesfehérvár ismét bizonyította, hogy képes a rendkívüli összefogásra

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András közösségi oldalán mondott köszöntet mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a koronavírus elleni védekezéshez.

Székesfehérvár közössége ezen a héten is bizonyított! Bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk rendkívüli összefogásra rendkívüli időkben, és ez az összefogás jelenti a legnagyobb erőforrásunkat a járvány elleni harcban. Ahogyan múlt héten, most is szeretném közzétenni azoknak a listáját, akik kiemelkedő hozzájárulást tettek az erőfeszítéshez!

⁃ A három fehérvári McDonalds éttermet működtető vállalkozás 1 millió forintot ajánlott fel a koronavírus elleni védekezésre.

⁃ A Betonsteel Group Kft 1 millió forintot ajánlott fel a város számára.



⁃ A Várfok Dental jelentős mennyiségű eszközt és fertőtlenítőszert ajánlott fel a városnak.



⁃ A BoomBike Kft ingyenesen szállít kávét városunk mentőseinek.



⁃ Városunk díszpolgára, Forgó Béla jelentős adományt ajánlott fel a város számára, továbbá felhívással élt Székesfehérvár minden kitüntetettje számára, hogy cselekedjenek hasonlóan.



⁃ Az AV19 és az Alba Fehérvár csapatának tagjai is csatlakoztak az önkéntesekhez és jelentős segítséget adtak a 100 ezer, lakosság számára eljutatott maszk becsomagolásában.



⁃ Köszönet az Ózon Kft-nek, amely vállalta, hogy két hónapon keresztül díjmentesen szállítja el a városi szennyvízhálózatba be nem kapcsolt lakossági ingatlanokból a szennyvizet.



⁃ A Rotary Klub nagyobb mennyiségű kézfertőtlenítőt ajánlott fel a város számára.



⁃ A Jókedélyű Kft vállalta, hogy ingyenesen szállít kávét, pogácsát és üdítőt a 100 ezer darab maszkot csomagoló önkénteseknek.



⁃ A Fejér Medic Ambulance felajánlotta mentőgépjárművét betegszállításra és betegmozgatásra.



⁃ A FEZEN Fesztivál magára vállalta a 100 ezer darab maszkhoz mellékelt tájékoztató szórólapok nyomtatásának költségeit.



⁃ A Vitál Club Sportáruház kerékpárokat ajánlott fel önkénteseink számára



⁃ Köszönöm a Pátria Étteremnek, amiért továbbra is nyitva tart, ezzel segítve a városházi dolgozók ellátását!