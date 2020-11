Egyre több részlet derül ki a Fehérvárra tervezett intermodális központról

A Vasvári-gimnázium épületének sorsa még most sem dőlt el, de a remények szerint 2022 tavaszán kezdődhet az intermodális központ építése.

Az utazók és az ingázók életébe jelentős könnyebbséget hozhat a tervezés alatt álló intermodális központ. A vasútállomáson és közvetlen környékén kerül kialakításra az a komplexum, ahol a helyi és helyközi buszjáratok, valamit a vonatok összehangolt menetrend szerint váltják majd egymást.

A Béke tér egy része közösségi parkká válik majd, valamint számos parkoló- és úthálózat-bővítés is része lesz a beruházásnak. A jelenlegi fizetős parkoló helyén alakítják ki a helyközi autóbusz-állomást, a helyi járatok pedig a Prohászka Ottokár úton kapnak megállóhelyet. A buszok közlekedését egy, a Széchenyi út aluljárója mellől nyíló kiszolgáló út segíti majd, ami mellett műszaki tárolót és pihenőhelyet építenek ki. A fennakadásmentes közlekedés érdekében a környéken két csomóponthoz telepítenek jelzőlámpákat, valamint az Új Váralja sor vasúti felüljáróval kerül összekötésre a Mártírok útjával. A vasútállomás épületének infrastrukturális átalakítása is szükségessé válik, hiszen helyet kell biztosítani a Volánbusz Zrt. részére is. Hogy az online úton megvásárolt jegyek, valamit a bérletek tulajdonosai elkerülhessék a váró épületét, gyalogos felüljáró áll majd rendelkezésre, ami a peronokra vezet.

Cser-Palkovics András fehérvári polgármester érdeklődésünkre elmondta, a központra vonatkozó tervek elkészültek, és néhány kivételével az engedélyek is rendelkezésre állnak. A beruházást végző Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a rendelkezésre álló dokumentumokat, a tervezői értékbecsléssel egyetemben tavasszal terjesztheti a kormány elé fedezeti döntésre. A városvezető bízik abban, hogy ez már csak formalitás lesz, hiszen az előzetes terveket már elfogadták. Ezek után, 2021 nyarának elején indulhat el a közbeszerzés, majd előreláthatólag 2022 tavaszán fizikai értelemben is megkezdődik a beruházás.

Fontos kérdés még a Vasvári Pál Gimnázium sorsa, melyről az önkormányzat dönt. Erre irányuló egyik lehetőség az eredeti hely megtartása, ebben az esetben viszont jelentős felújításra és bizonyos zajvédelmi funkciók beépítésére lesz szükség. A másik lehetőség, hogy új helyre költözik az iskola, a középiskolai campus keretein belül. Az önkormányzat az áthelyezésre tett javaslatot. A teljes campus kiépítésére viszont nem elegendő a forrásként rendelkezésre álló 15,8 milliárd forint, ezért a kivitelezés végrehajthatósága érdekében az önkormányzat a kormányhoz fog fordulni.