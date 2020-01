Székesfehérvár 10 000 eurót ajánl fel az ausztrál államnak

Korunk talán egyik legnagyobb természeti katasztrófája zajlik jelenleg Ausztráliában, soha nem látott méretű és hevességű tüzek tombolnak 10,7 millió hektárnyi, vagyis körülbelül magyarországnyi területen – írja közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere.

„Egy ilyen katasztrófa mind okaiban, mind következményeiben globális probléma, aminek a kezelése közösségek globális együttműködését és szolidaritását igényli. Székesfehérvárnak szerepet kell vállalnia ebben, ha szükséges, akkor az országban vezető szerepet, ahogyan a Notre Dame leégése kapcsán is tettük. Városunk ezért 10 000 eurót ajánl fel az ausztrál államnak vagy egy általa megjelölt szervezetnek. Erről természetesen egyeztetni fogunk a canberrai magyar nagykövetséggel.

Tisztában vagyunk vele, hogy a probléma nagyságrendje messze túlmutat a felajánlásunk méretén, és azzal is, hogy Ausztrália gazdag és önállóan cselekedni képes nemzet. Azonban a probléma nagysága nem indok a tétlenségre, hiszen amíg egy földi légkörben, ökoszisztémában élünk, addig a probléma nem egy nemzetállamé, hanem mindannyiunké, éljünk a világ bármely pontján. Természetesen nem feledjük a környezetvédelem alapelvét sem: “Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Székesfehérvár cselekszik, és megteszi amit a környezetünkért, a jövőnkért lokálisan tennie kell: ami a Sóstó rehabilitációjával kezdődött, a Fehérvár Tüdeje programmal folytatódik. Haladunk tovább a szakemberek és a józan ész által kijelölt célok felé, az anyagi lehetőségek figyelembevétele mellett. Arra kérek tehát minden fehérvári polgárt: lokálisan, a számára elérhető módon segítse a jövőben is a környezet- és klímavédelmi törekvéseinket! Arra hívom polgármester kollégáimat, az állam és a civil szervezetek képviselőit, hogy erejük szerint csatlakozzanak a felajánlásunkhoz, és tegyünk közösen az ausztrál tüzek megfékezéséért, cselekvéssel mutassunk példát gyermekeinknek és a világnak is!” – olvasható a posztban.