Száztíz éve adták át az észak-balatoni vasutat

Nosztalgiavonat haladt végig a Balaton északi partján a vasútvonal átadásának 110. évfordulója alkalmából a hétvégén.

A balatonfüredi vasútállomáson fúvószenére érkezett meg Székesfehérvárról a sokak által nagyon várt szerelvény szombaton délelőtt. A kilenc muzeális kocsit a legendás 424-es sorozatból a 247-es pályaszámú, Bivaly nevű, pakuratüzelésű gőzmozdony vontatta. Hári Lenke alpolgármester köszöntőjében kiemelte, a Balaton északi partjának és Balatonfürednek is fellendülést jelentett a 20. század elején a Székesfehérvár–Tapolca-vasútvonal megépítése. Hozzátette, a vasútvonal idegenforgalmi szempontból ma is rendkívül jelentős, hiszen összeköti a Balaton északi partját Budapesttel, és így az ország szinte minden területével. Emlékeztetett, a Balatoni Szövetség kezdeményezésére indult el az észak-balatoni vasútvonal tervezése. Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter az ügy mellé állt, törvényt alkottak róla 1907-ben, és megkezdődött az építkezés, amelynek költségeihez az érintett települések is hozzájárultak. Közel 20 hónapos munka után 1909. július 1-jén indult meg a vonalon a forgalom.

A füredi alpolgármester kitért rá, az északi parti vasútvonalat a tervek szerint két ütemben villamosítják. Előbb a Szabadbattyán–Balatonfüred közötti szakaszt fejlesztik 2021-ig, majd ezt követően a Keszthelyig tartó pályát.

A nosztalgiavonat hosszabb pihenőt tartott az állomáson – ezalatt Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, valamint a Balatonfüred Néptáncegyüttes adott műsort –, majd két erőteljes kürtszót hallatva, füstöt eregetve továbbindult Tapolca felé.