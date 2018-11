Százhuszonhatezernél is több tő növényre pályáztak a fehérváriak

Összesen 1807-en pályáztak a Virágosabb és zöldebb Fehérvárért akcióra, melynek keretében a Városgondokság virágokat oszt a jelentkezőknek városuk szebbé tételéért.

A ’’Virágosabb és zöldebb Székesfehérvárért’’ pályázatok beadása lezárult és mind az 1807 pályázó megkapta kiértesítést, hogy sikeresen jelentkezett, valamint a pályázatának a sorszámát, ami jövőre a növények átvételi időpontjának a foglalásához lesz – hívta fel a figyelmet Spanyárné Halász Szilvia főkertész.

A 2019 májusában átvehető növények száma a 126.000-nél is több, melyek között különböző egynyáriak és muskátli lesz. Ablakokba és erkélyekre kirakható növényekre 468 db pályázat érkezett be, a családi házakban élők 1109 db pályázatot adtak be. A Székesfehérvárra jellemző társasházak előtti kiskertek díszítésére 151 db pályázat érkezett. Az önkormányzatok intézményeiből, iskolákból és óvodákból pedig 79 db pályázat érkezett.

A város közterületein is befejeződött októberben a virágágyak beültetése, melyekbe 88.400 db árvácska és virághagyma került, összesen 56 helyszínre, 2156 négyzetméternyi területen.

A III. Béla tér parkrekonstrukciója a jelentős mennyiségű faültetés mellett egy új 80 négyzetmétere virágágy kialakítását is tartalmazza. A virágágyak száma idén a Strand területén és a II. Világháborús emlékmű körül is bővült a beültetés területe.

Spanyárné Halász Szilvia elmondta, hogy az emlékművek szobrok környezetében gondosan figyelnek a virágkiültetésekre és kitűzött cél, hogy egész évben be legyenek ültetve a virágágyak. Kiemelte, hogy idén a Kossuth udvarban az Órajáték környezetében is bővült a beültetés. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Elkészült a Metro melletti körforgalom és a Seregélyesi úti körforgalom beültetése, melyekben összesen 3433 db új évelő növényt ültettek el. Így tovább bővülhetett azoknak a körforgalmaknak a száma, amelyek korábbi kopársága a mostani telepítéseknek köszönhetően megszűnt, és ezek az évelő beültetések is új színfoltjai lesznek a városnak, – tudtuk meg a Városgondnokságtól.