Százhatvan éve született – Prohászka Ottokárra emlékeztek

Százhatvan évvel ezelőtt, 1858. október 10-én született Prohászka Ottokár. Spányi Antal megyés püspök szerint egykori elődje élete és elhivatottsága mind a mai napig példaadó.

Az 1858. október 10-én Nyitrán született, 1875 és 1882 között a római Collegium Germanico- Hungaricumban diákoskodó, később többek között az esztergomi papképző szemináriumban tanító Prohászka Ottokárra emlékeztek tegnap a róla elnevezett templomban Fehérváron. Prohászka Ottokárt 1905- ben X. Pius pápa szentelte Székesfehérvár püspökévé, 1927-ig, haláláig szolgálta az egyházmegyét.

Vállalta a harcokat, s mindig hű maradt az eszméihez

Életéről Mózessy Gergely püspöki levéltáros tartott részletes, értékelő előadást, ezután Spányi Antal megyés püspök celebrált emlékmisét. Az évfordulós események folytatódnak: Prohászka Ottokár domborművét – Elek Imre szobrászművész alkotását – október 12-én, 15:00 órakor helyezik fel a kápolnásnyéki Halász-kastély parkjában található Fejér Megyei Közéleti Emlékfalra.

Sokan gyűltek össze emlékezni a nagy püspökre

Tóth Tamás esperes, a Prohászka-emléktemplom plébánosa a megemlékezésen úgy fogalmazott: azok körében szólhat, akik tisztelettel és szeretettel gondolnak Prohászka Ottokárra, akit életében is nagyon sokan szerettek, de sokan ellene is voltak. Az esperes ennek kapcsán arról is beszélt, hogy micsoda belső tartása, elszántsága és Isten-kapcsolata lehetett Prohászka püspöknek, hogy akár még támadások közepette is mindvégig hirdette az evangéliumot és Isten szeretetét.

– Százhatvan év elég nagy idő, mégis Prohászka püspök úr élete jól dokumentálható, a saját naplófeljegyzéseiből, a vele kapcsolatos írásokból pontosan rekonstruálható – fogalmazott Spányi Antal. – Tudjuk, mit gondolt, mit érzett, minek örült és mik keserítették el, milyen harcokat kellett megvívnia. Prohászka püspök egy lángoló ember volt! Őt eszmék izzították, amely eszmékhez mindig hű maradt. Lángolt, lángolva szerette az Istent és lángolva szerette azokat az embereket, akiket az Isten rábízott, a híveit. Tanította őket, áldozatokat hozott értük, anyagilag is próbálta támogatni őket, felelősséget vállalt értük. Az élete nagyon szép, tartalmas és a mi számunkra tanulságos élet: nem lehet lánggal égni, fél szívvel cselekedni, nem lehet félig-meddig szolgálni, egész szívvel kell! Prohászka ebben mutat nekünk példát – jelentette ki a megyés püspök.

Spányi Antal az emlékmise előtt köszöntötte az egybegyűlteket, paptestvéreit, Cser-Palkovics András polgármestert, Soltész Miklós államtitkárt, a Prohászka Imaszövetség tagjait, az egyházi intézmények, iskolák képviselőit, a Szent Imre Iskola növendékeit és a híveket, akik Fehérvárról és távolabbról érkezve eljöttek erre az alkalomra. Mise kapcsán nem szokás ilyet írni, de most tegyünk kivételt: telt ház volt a templomban, vagyis valóban sokak számára példa Prohászka Ottokár élete és tettei.

Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója Prohászka életéről szólva kitért arra, hogy a püspök megerősítette a keresztény világnézet szerint élő emberek öntudatát.