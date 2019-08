Százéves lakót köszöntöttek Kincsesbányán

Kedden délután a Platán Idősek Ápolási Otthonában családja, a többi lakó és a jelenlegi, valamint a korábbi dolgozók körében köszöntötték 100. születésnapján Kiss Istvánné Julika nénit.

Az otthon közel egyórás műsorral kedveskedett az ünnepeltnek, aki igazán büszke lehet szép családjára, amely szinte teljes létszámban megjelent a jeles napon Kincsesbányán. Julika nénivel már csak nehezen lehet beszélni, mert az évek folyamán annyira károsodott a hallása, hogy hallókészülékkel sem hall igazán. Lánya azonban elmondta, anyai ágon nem ért meg senki ilyen magas kort. Édesanyja 1919-ben, Vereben született, és néhány évet leszámítva ott is élt egész életében. Férjét is ott ismerte meg a műkedvelők színjátszó körében, ahová szívesen járt, mert nagyon szeretett szerepelni, színi előadásokon fellépni. A háború aztán nehéz éveket hozott, ráadásul férje csak 6 év után jutott haza. Ez idő alatt a Vöröskeresztes levelezőlapok – amelyekből még ma is megvan jó néhány – segítségével tartották a kapcsolatot.

Két gyermekük született, de ma már 5 unokája és 8 dédunokája van. Férjét 1978-ban vesztette el, azóta egyedül élt a verebi családi házban, amelyet mindig nagy rendben és tisztaságban tartott. Kertjének virágaira mindig büszke volt. Fiatalabb korában sokat varrt, saját ruháit szinte mind maga készítette. Az idősek otthonába 5 évvel ezelőtt került, amikor egészségi állapota miatt rendszeres orvosi felügyeletre szorult.