Száz százalékban csatornázott Csákvár

Régi adósság és talán még régebbi probléma oldódott meg a városban a csatornahálózat kiépülésével, így a jövőbeni nagy esőzéseket is várhatóan jobban bírja majd a hálózat.

Ahogy azt a projekt zárórendezvényén Illés Szabolcs polgármester elmondta, a munkára a támogatási szerződést 2016-ban írta alá az önkormányzat. A mintegy 2,5 milliárd forintos beruházás 87 százalékos állami támogatást kapott. A szennyvíztisztító telep teljes felújítása és korszerűsítése mellett a munkálatok során 876 házi bekötés is kiépült. Ezzel Csákvár száz százalékban csatornázottá vált.

Ez többek között azt is jelenti, hogy a rendszer jobban bírja a nagyobb esőzések utáni terhelést és a szennyvíz nem bugyog fel az utcákban. A minap megtörtént a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat műszaki átadása is, a lakossági rákötések már folynak. A polgármester hozzátette, már folyamatban van a csatornázási munkákat követően az utak burkolatának javítása is.

A Fejérvíz részéről ­Tóthné Gaál Viktória elmondta, Csákváron 1968-ban az első között készült el a szennyvíztisztító telep, ezért technológiailag már teljesen elavult volt. Ezzel szemben az új telep minden szempontból 21. századi létesítmény, amely a szennyvízzel beérkező darabos, illetve homokos szennyet is képes leválasztani. A két technológiai üzemsor biztosítja az állandó működést akkor is, ha az egyik karbantartásra, átmeneti leállításra szorul. A telep sajátossága, hogy fertőtlenítési kötelezettsége is van, de a beépített berendezésnek köszönhetően a plusz kibocsátott fertőtlenítő anyagok nem terhelik a környezetet.

A projekt lezárása azt is jelenti, hogy a jövőben azoknak a lakosoknak, akik nem kötnek rá a közüzemi szennyvízhálózatra, talajterhelési díjat kell fizetniük.