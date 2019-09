Szár: a falu változást akart

Időközi választáson nyerte el a választók bizalmát idén tavasszal Németh Norbert a Fidesz–KDNP jelöltjeként. A katolikus egyházközség aktív tagjaként vett részt a közéletben, született száriként mindenkit ismer.

A községnek ezerhétszáztizenhárom állandó lakosa van, mondja, majd gyorsan javítja: eggyel több, mert a hétvégén megszületett Korcsok Ákos. Tisztelettel teszi hozzá, hogy öten vannak kilencvenen felüliek, a legidősebb pedig kilencvenöt esztendős, csillogó értelmű idős férfi, hozzá mennek a fiatalok kérdezősködni a múltról. A német nemzetiségi iskola népszerű, néhány hónapja nyert az önkormányzat az épület felújítására százmillió forint rendkívüli kormánytámogatást. További húszmilliót a helyi sportegyesület fordíthat műfüvespálya-építésre, s tízmillió forint jutott a helyi néptánccsoport amerikai utazására. Az ottani „magyar-svábok” hívták meg őket, az innen kivándoroltak és barátaik akarták látni a mi speciális örökségünket tovább örökítő fiatalokat a szép viseletükben.

Az elmúlt időszak összefoglalásaként mondja az új polgármester: a kettővel ezelőtti ciklusban történtek fejlesztések a faluban, de az utóbbi két-három esztendőben megállni látszott az élet Száron. Változást akartak a helyiek. A választáskor lemondott jegyző helyett munkába lépett Csala Judit jogász, a polgármesteri hivatalban is cserélődtek a munkatársak. A falu megosztottságát felszámolták, márciusban sikerült többséget kovácsolni, mára egységet is. Nincs kihívója az őszi választáson Németh Norbertnek, a bizalmat ezért még inkább igyekszik megszolgálni, hangsúlyozza. Az elődje százmillió forint megnyert pályázati pénzt hagyott a számlán a polgármesteri hivatal újjáépítésére, ám ő habozik, áttervezést kér, a testülettel ezt fontolgatják. Szerinte elég lenne az átépítés, a rendelkezésre álló pénzből úgy kifutná. Bővítik a szennyvíztelepet, az uniós támogatású beruházás jövő őszre készül el.

A nyáron a Magyar falu programban a helyi katolikus egyházközség húszmillió forintot nyert a plébánia felújítására, az önkormányzattal együttműködésben. A településnek gyönyörű temploma és plébániája ma is közösségi tér, nem csupán az imádság és a hit gyakorlásának helyszíne. A falu takaros, virágos, rendezett, az eladó telkek, házak hamarosan vevőre találnak. Személyes emlékeit idézi a német nemzetiségi önkormányzat működése kapcsán: a hagyományőrzés a rendszerváltástól felerősödött. 1989-ben alakult meg a tánccsoport, Németh Norbert maga is tag volt benne egészen ifjúként, Szekeresné Burghardt Klára tanárnő elkötelezettsége inspirálta őket. Az akkori lelkes csapat tagjai felnőttek, számosan közülük itt maradtak, s bíznak benne, gyerekeik is itt képzelik el az otthonteremtést.