Számháború a két abai elöljáró között

A város önkormányzata pályázati támogatást nyert el a helyi Fórum Étterem közkonyhájának felújítására és szociális tűzifa vásárlására 2018 végén. A pályázat kiírója előre kiutalta a támogatások összegét, melyek megérkeztek az önkormányzat számlájára, de a kifizetés nem történt meg.

– A közkonyha felújítására 2018. 11. 23-án 26.725.834 forint pályázati előleg kiutalása megtörtént. A vállalkozónak 2019. 09. 20-án 8.375.522 forint, majd a szociális tűzifára 4.166.870 forint előleg kiutalása is megtörtént. A tűzifát megrendelték, azt le is szállították, kiállításra került a számla is. Kifizetés azonban nem történt meg a partner felé – tájékoztatta kissé ingerülten lapunkat Mikula Lajos, aki szerint a 2019. október 13-i önkormányzati választást követően áttekintésre kerültek az önkormányzat bankszámlái, amiből világosan látszott, hogy nincs meg a kellő pénz.

– Az önkormányzat azon számláján, ahová a támogatás érkezett, 2019. október 14-én csak 1.209.550 forint volt, az összes önkormányzati számlán pedig 4.057.641 forint, ide nem értve a folyószámlahitel-számlát. Tehát összességében sem tartalmaztak a számlák – függetlenül azok céljától – annyi saját forrást, amennyi az előlegként kiutalt és fel nem használt pályázati támogatások összege. Az önkormányzat pénztáraiban ugyanezen a napon összesen 279.425,- forint készpénz volt található.

A polgármester szerint tényként állapítható meg, hogy a pályázati előlegeket más célra és nem a pályázatok megvalósítására fordították, amivel az önkormányzatot 22.517.182 forint kár érte, mert a hiányzó pénzt a pályázati előlegek helyett más, nem pályázati célú bevételből kellett kifizetni. – Ez az én, és a képviselő-testület meglátása szerint is megvalósítja a hűtlen kezelés bűncselekményét, így Aba Város Önkormányzatának képviseletében feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen, ahol kértem a bűncselekmény elkövetőjének felkutatását és felelősségre vonását.

Az ügyben felkerestük az akkori vezetés polgármesterét, Kossa Lajost, aki közlemény formájában reagált a felhozott vádakra.

„Az őszi választásokat követően, 2019. 10. 18-án a kormányhivatal munkatársainak jelenlétében lezajlott átadás-átvétel jegyzőkönyvének és az ahhoz mellékelt számlakivonatok tanúsága szerint az önkormányzat bankszámláin és a pénztárban 80 millió 340 ezer Ft-ot bocsátottunk az új vezetés rendelkezésére, valamint 62 millió 860 ezer Ft 2019-ben behajtandó követelést, amely adó- és térítésidíj-, valamint lakbérhátralékból tevődött össze.

Az összesen 143 millió 200 ezer Ft-tal szemben a kifizetetlen számlák végösszege 37,5 millió Ft volt, amelyek fizetési határideje októberben és novemberben, tehát a választások után volt esedékes. A rendelkezésre álló 50 millió Ft folyószámlahitel év végi törlesztésének fedezetét már elnyert támogatás és visszaigényelhető ÁFA képezte, tehát ez nem jelentett többletterhet az önkormányzat számára.

A fenti tények bizonyítják, hogy a tűzifavásárlásra kapott 4 millió Ft és a Fórum étterem felújítására kapott 26 millió Ft is rendelkezésre állt az átadás-átvétel napján, amit a számlák határidejének megfelelően a választások után kellett kifizetnie az új vezetésnek. Az általunk hagyott pénzügyi örökség nagyságrendjét hűen tükrözi az a tény is, hogy az új képviselő-testület által ez év februárban jóváhagyott 2020. évi költségvetési rendelet tanúsága szerint az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványa 149 millió 898 ezer Ft, amely összeget ebben az évben használhatják fel ugyanúgy, mint azt a 26 millió 648 ezer Ft-ot is, amelyet a bölcsőde építéshez és az óvoda felújításhoz hagytunk örökül.

Továbbá az a 100 millió Ft is az önkormányzat kasszáját fogja gyarapítani, amelyet az az 500 ingatlantulajdonos fog szennyvíz-hálózathoz való csatlakozási díjként megfizetni, akik ezt korábban elmulasztották. Átadtunk továbbá a szennyvíz-beruházás kapcsán összesen 2 milliárd 920 millió Ft jogos önkormányzati követelést, valamint a folyamatban lévő beruházások mellett 5 olyan, korábban benyújtott pályázatot is, amelyeket közvetlenül a választások után bíráltak el pozitívan, így ebben az évben élvezheti azok megvalósításának gyümölcsét a helyi közösség.

Kívánom, hogy az új képviselő-testület ne indulatok, hanem az átadás-átvétel időpontjában fennálló valós tények alapján hozza meg döntéseit, mert csak így szolgálhatja Aba közösségének érdekeit!” – fogalmazott Kossa Lajos.