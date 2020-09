Számára becsületbeli ügy – Polgármesterként folytatná a jelenlegi gánti alpolgármester

Vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak a faluban, amelyen polgármesterre és képviselőkre is szavaznak a helyiek. Hárman döntöttek úgy, hogy polgármesterjelöltként indulnak. Egyikük a Fidesz színeiben, a jelenlegi alpolgármester, Krausz János.

– Tősgyökeres gánti családból származom, itt születtem 51 évvel ezelőtt, s itt töltöttem a gyerek-, és a fiatalkoromat is. Szinte minden ide köt a faluhoz. Az általános iskola után Székesfehérváron a 320. számú Árpád Szakképzőbe jártam, ahol épületvillamossági osztályban érettségiztem. A sorkatonai szolgálat letöltése után kisebb kitérőkkel Magyarország egyik legnagyobb üvegipari cégénél helyezkedtem el 1994-ben, és azóta is ott dolgozom – mondta magáról Krausz János, aki időközben természetesen meg is nősült. Gyermekei 1992-ben és 1995-ben születtek, vagyis ma már felnőtt emberek.

Az említett cégnél sok mindennel foglalkozott az évek folyamán, jelenleg projektek kalkulálását végzi. Annak idején, amikor megnősült – bár felesége székesfehérvári – nem volt kérdés, hogy Gánton építkezzenek, amikor erre lehetőségük adódott, így 2000 óta folyamatosan a faluban élnek.

2014-ben indult először képviselőként az önkormányzati választásokon, és mindjárt be is került a testületbe, amely pedig alpolgármesternek is megválasztotta.

– Azóta folyamatosan Gántért dolgozom, mert úgy gondolom, ez kiváló lehetőség arra, hogy a szülőfalumért tegyek. Hála Istennek az utóbbi években szépen fejlődött a település, s országosan is jó hírünk van. Alpolgármesterként elsősorban a rendezvények szervezésében, operatív teendőiben vettem részt, szerintem sikeresen – foglalta össze Krausz János.

Az alpolgármester elmondta, azért indul a polgármesteri címért a vasárnapi választáson, mert számára ez becsületbeli ügy. Megválasztása esetén szeretné továbbvinni a megkezdett projekteket, stabilizálni az önkormányzat pénzügyi helyzetét, majd pályázatokon keresztül további fejlesztésekbe kezdeni Gánton. Ilyen többek között a közvilágítás korszerűsítése, új építési telkek kialakítása és a temetői ravatalozó, valamint a kerítés rendbetétele. Fontosnak tartja a nemzetiségi óvoda megtartását és az iskola további támogatását is. – Ameddig azonban a pénzügyi helyzetünk nem áll helyre, nem szeretnék további konkrétumokat ígérni – zárta Krausz.