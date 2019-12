Szabadegyházáról a déli határhoz küldtek adománycsomagot

Baranya megyei ovit fogadott örökbe egy fiatal szabadegyházi anyuka, aki hétfőn kora reggel már a második adománycsomagot indította útnak a déli határ menti településre.

Csanádiné Mester Szandra ezúttal karácsonyi gyümölcs-szállítmányt akart eljuttatni Siklósnagyfalu óvodájába, de Szabadegyháza lakói végül sok mást is összeadtak a jó cél érdekében. A rakományba került ruha, tévé és babakocsi is. Első alkalommal november közepén, két kisbusszal szállítottak ruhát és játékokat a Harkánytól délre fekvő település egyetlen, összevont csoportban 20 kisgyermeket ellátó óvodájába. Egriné Ambrus Andrea polgármester az önkormányzat hozzájárulásaként már akkor is rendelkezésre bocsátotta a község járműveit csakúgy, mint kedd délelőtt. Az örökbefogadó anyukának így nem kellett futárszolgálat segítségét igénybe vennie.

Mint Szandra elmesélte, már az első találkozás is megrázó volt a nehéz sorban élő baranyai gyermekekkel. Egy gyermekbútor-katalógust lapozgatva például a kicsik azért nem tudtak választani, mert nem ismerték fel a képeken szereplő berendezési tárgyakat. Tóth Tündétől, a siklósnagyfalui Asta Pentru Noi óvoda vezetőjétől megtudtuk: a hétfő délelőtti gyümölcsadományból már aznap délben, a gyerekek ebédje mellé került kóstoló.

A 240 kilométerre fekvő óvodához Szandrát a programba jelentkezve a Fogadj örökbe egy ovit mozgalom szervezői irányították. Vélhetően rászorultsági alapon. Fejér megyében is található ugyanis örökbefogadókat kereső óvoda – mint arról korábban már írtunk is.