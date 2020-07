Szabad-e szeszelni a fedélzeten? – Utánajártunk

Vajon lehet-e alkoholt fogyasztani, ha valaki csónakkal, vitorlással, motoros hajóval, vizibiciklivel vízre száll? S mi a helyzet a horgászokkal, akik fél napot is a csónakban töltenek? Szondáztatnak-e a Velencei-tavon, illetve a Dunán? Ha igen, milyenek a tapasztalatok? Milyen szabályai vannak a vízi közlekedésnek, s mennyire tartják ezt be? Ezekre kerestük a választ, a rendőrség segítségével.

A nyár kellős közepén járunk, amikor a vízen lenni öröm és kikapcsolódás is egyben. Így vannak ezzel a vitorlások, jachtok, hajók és csónakok tulajdonosai épp úgy, mint azok, akik egy röpke tekerés erejéig vízibiciklire pattannak a strandon. A szórakozásba azonban nem tartozhat bele az italfogyasztás, amely mindamellett, hogy épp olyan veszélyes, mintha csak a tömegközlekedésben követné el valaki, pont annyira tilos is. Mármint annak, aki az adott vízi járművet vezeti – derült ki a Fejér Megyei Hírlap megkereséséből, melyre a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság válaszolt. A hatóság ugyanis leszögezte: „aki ittasan vezet gépi meghajtású vagy nem gépi meghajtású vízi járművet, ittas vezetés szabálysértését követi el.”

A szabályok tehát világosak: aki vezet, ne igyon! Igaz ez a vízen épp úgy, mint az aszfalton. A vízi rendőrség rendszeresen járja is a vizeket – például a Velencei-tavat, ahol jelenleg csúcsra jár a szezon. Az ellenőrzések során persze nem csak az „alkoholos befolyásoltságot” figyelik a víz rendjének őrei: a rendőrségi ellenőrzés ugyanis kiterjed a vízi közlekedésben résztvevők hajózásban használatos közokiratainak és hajóokmányainak meglétére, valamint a járművek kötelező felszereléseire is. De jó hír, hogy a rendőrség szerint a Velencei-tavon az ittas járművezetésből származó jogsértések nem jellemzőek. Hasonló a tapasztalata az agárdi Jacht Klub kikötő vezetőjének is. Nagy András leszögezi: akinek jogosítványa van és vezeti a hajót, felelősen kell, hogy cselekedjen. Ha többeknek van jogosítványa a fedélzeten, akkor is egy valaki lesz a felelős, s ő nem fogyaszthat alkoholt.

– Bármikor szondáztathatnak a rendőrök, ellenőrzéskor a horgászokat, hajósokat is, de az a tapasztalat, hogy inkább az alapfelszereltséget kérik, s feleslegesen nem inzultálják az embereket – teszi hozzá, kiemelve, hogy azért időnként vannak razziák, amikor aztán mindenre kiterjedően ellenőrzik a vízen tartózkodókat. Épp úgy, ahogy ezt a szárazföldön is teszik a rendőrök.