Sukorói tervek: turistaház és sportakadémia

A tavalyi fogorvosirendelő-átadás után az idei évben is várható új intézmény megvalósulása Sukorón. Hamarosan átadják a turistaházat, átalakítják a Zöld Pont Rendezvényteret, és a közeljövő nagy állami beruházása a kajak-kenu sportakadémia is, számolt be a várható beruházásokról Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester.

A járvány tavaly tavaszi első hulláma kezdetén a sukorói önkormányzat – több más óvintézkedés mellett – megvásárolta az ózongenerátoros fertőtlenítőgépet, aminek nagy hasznát veszik azóta is, hiszen minden hétvégén fertőtlenítik az intézményeket. Ahogy Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármestere fogalmazott: – Jó érzés a tudat, hogy hétfőnként vírusmentes helyiségek fogadják a gyermekeket és a dolgozókat. A védekezés mellett az önkormányzati és a hivatali munka ugyanolyan intenzitással folyik, mint a járvány előtt, tette hozzá, ahogy azt is: sokan nehezen élik meg a megszorításokat, a közösségi találkozások hiányát. Sok mindenről le kellett mondani tavaly, de azért nem mindenről. – Folyamatosan működik a településen a tavalyi évben átadott fogorvosi rendelő. Támfalat kellett építenünk egy nem várt földomlás miatt, amelyhez kapcsolódóan egy új teherbíró és biztonságos útszakasz kiépítése is megvalósult – emelte ki a 2020-as év főbb feladatait Mészárosné Hegyi Gyöngyi, majd az idei évre tért ki: – A tavasz folyamán, az engedélyezések, és a pandémia függvényében szeretnénk átadni a Sorompóvölgyben a turistaházunkat. A kétéves, olykor nehézségekkel teli, de megfeszített munka eredményeként egy szép, minden igényt kielégítő, nagy értékű ingatlant tudhat magáénak a település. Továbbá megkezdődött a Zöld Pont Rendezvényterünk négy évszakossá alakítása is. Büszkén várjuk majd a kedves turistákat, leendő vendégeket, hiszen azt reméljük, a nyár talán elhozza az újranyitás lehetőségét. Azon leszünk, hogy az elmúlt id őszak örömeit és kikapcsolódást jelentő meg nem élt pillanatait visszahozzuk közösségünk életébe is, és bepótoljuk az elmaradt jó dolgokat. Reményeink szerint megtartanánk az augusztusi falunapot, a szüreti vigasságot, és sok más kulturális és sportrendezvényt – nyilatkozta reménytelve a település vezetője, aki, mint mondja, gondolatban mindig új terveket szövöget. – Nagyon sokat jelent nekem Sukoró, számít az itt élő emberek jólléte, a lakók véleménye. Ezért a fejemben ott a falu egésze, és azon gondolkodom, mi a következő fontos dolog, amit meg kellene valósítani. Szeretek tervezni, a lehetőségeink mentén kihozni a lehető legjobbat a településünkön élő emberekért. Éppen ezért – tette hozzá – az idei évben is számítanak pályázati kiírásokra, meg is célozzák valamennyit, ha megfelelnek a meghatározott feltételeknek. – Önerőből útfelújítást tervezünk, de meszsze még az év vége, kérdés, hogy végül mit tudunk majd kihozni a lehetőségek tárházából – fogalmazott, s kiemelt egy nem önkormányzati beruházást is: – Soha ne menjünk a dolgok elébe, de lesznek Sukoró közigazgatási területén, állami tulajdonban lévő ingatlanokon megvalósuló állami beruházások – például a

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia –, amelyeknek nagyon örülünk, hiszen településünk gazdagodását, fejlődését segítik. Számunkra fontos a helyi épített és természeti örökség megvédése, ezért bízunk abban, hogy minden ilyen beruházás tervezésekor előtérbe kerül a helyi építési szabályozás és a település lakóit képviselő önkormányzati véleményezés. A beruházó a környék lakosságát tájékoztatni fogja, így minden érdeklődő időben tudomást szerezhet és információt kaphat az adott fejlesztésről.