Sukoró örömmel fogadja idén is a magyar fiatalokat

Új helyszínen folytatja az EFOTT. Velencén nem támogatta a testület a magyar főiskolások, egyetemisták ötnapos szórakozását, Sukoró azonban szívesen látja az idén 45 éves rendezvényt.

A 2020-as évben az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, azaz az EFOTT 5 év velencei központú bázis után arrébb költözik néhány száz méterrel – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Maszlavér Gábor, a fesztivál igazgatója. A több ezer fiatal számára, akik az ország minden tájáról érkeznek ide, hogy felfedezzék a környék szépségeit, várhatóan nem okoz problémát a költözés, tekintve, hogy az új helyszín is megfelelő adottságokkal rendelkezik. A rendezvény nagyságrendileg 80-90 millió forintos adó- és egyéb bevételt generált Velencének, s amelyből a fesztiválnak fizetett támogatások után is közel 40-45 millió forintos pozitív szaldója maradhatott.

A fellépők között lehet a Punnany Massif, a Majka and Curtis és Manuel is

A változás oka egyértelmű volt: a választásokat követő új vezetés nem kívánt együttműködni a fesztivállal. Az elmúlt hónapok eseményeiről kérdeztük Maszlavér Gábor fesztiváligazgatót, tekintve, hogy a tavaly november végi velencei közmeghallgatáson is sokakat érdekelt a téma, s ahol elhangzott: tárgyalásban vannak a szervezőkkel, de nincs rá sok esély, hogy támogassák azt. Azt, hogy „tárgyalásban vannak”, valójában egyetlen, hetekkel korábbi látogatásra érthették, melyet a fesztivál jogtulajdonosa és igazgatója kezdeményezett, s amely után néma csenddel válaszolt az önkormányzat az ott felvetődő kérdésekre.

Zajhatás

– A fesztivál korábban Velence és Sukoró közigazgatási határát érintette, de Velence városának új vezetésével a tárgyalások oda futottak ki, hogy nem támogatják a közigazgatási területükön történő megrendezést. November első felében felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal, így volt egy hivatalos találkozó. Arra voltunk kíváncsiak, milyen a hozzáállása a rendezvénnyel kapcsolatban az önkormányzatnak. Elhangzott, hogy Velence város vezetése az előző évek gyakorlatainak megfelelő EFOTT-ot nem támogatja, nem szeretne helyszínt biztosítani a rendezvénynek, leginkább a zajhatás miatt. Mi erre jeleztük számukra, hogy nagyon nyitottak lennénk, beszéljünk ezekről, milyen műszaki és szervezéstechnikai megoldá­sokat lehetne alkalmazni, hogy ezeket a problémákat kiküszöböljük, és szívesen ismertetnénk az elképzeléseinket, akár szélesebb körben is a testülettel vagy a lakossággal. A felajánlásunkra azt a választ kaptuk, hogy ők erről még egyeztetnek, megvizsgálják a kérdést. Kértük, jelezzék, ha erre igényt tartanak, mert szívesen együttműködnénk. Erre a novemberi találkozó után nem érkezett visszajelzés. Decemberben érdeklődtünk, de leszögezték: nem változott az álláspont. Eközben megérkezett Sukoróról a visszajelzés, hogy, ahogy a korábbi években, továbbra is szívesen látják a magyar fiatalokat, és a település örömmel fogadja a rendezvényt, dolgozzunk együtt.

Ezt követően körvonalazódott az új helyszín: a korábbi, öt évig használt területhez képest nyugati irányba, Sukoró felé tolódott, ahol a korábbiaknál is nagyobb lesz a tér. Maszlavér Gábor arról is beszámolt, hogy a bázis a VVSI sukorói evezőspályája lesz, de bekapcsolódik egy újonnan épülő strand is, amely júniusig készül el. Itt a szervezők további infrastrukturális beruházásokat eszközölnek, és ezen a területen a szabadstrandolás mellett nappali programokat is biztosítani fognak.

A korábban vándorfesztiválként számontartott EFOTT idén lesz 45 éves, s az ország minden táján megfordult már – Orfűtől kezdve Zamárdin át Szolnokig és Pécsig. A visszakövetéses statisztikájuk pedig azt mutatja: ahol korábban jártak, ott a következő évekre felfutott a turizmus.

– Azok ugyanis, akik fiatalon eljöttek az EFOTT-ra, később, akár már családostul, visszatértek a helyszínre kikapcsolódni. A fesztivál öt nap egy évben – de a fejlesztések, bevételek és a hosszú távú turisztikai előnyök éveken át hatnak.