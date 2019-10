„Suit up” napot tartottak a Comeniusban

Végre van egy nap, amikor nem kényszer, hanem menő kiöltözni. Felvenni a ropogós inget, élére vasalt nadrágot és öltönyt. Vagy éppen a szövetszoknyát és blézert. A Comenius diákjai hétfőn „suit up” napot tartottak, és az egyik filmsorozat szereplőjéhez hasonlóan elegáns öltözetben jelentek meg az iskolában.

A Nemzetközi Öltözz Ki Nap, vagyis az „International Suit Up Day” az Így jártunk anyátokkal című filmsorozat Barney nevű szereplője után indult világhódító útjára. Aki ismeri, tudja, hogy ez a szereplő kínosan ügyel a megjelenésére – és talán egy alkalmat leszámítva a sorozat során -, mindig, minden helyzetben az eleganciára helyezte a hangsúlyt. Nem mindegy, milyen az öltöny stílusa, szabása, anyaga, formája, de az sem, mihez mit vesz fel. Az elegancia maga az ember, maga a siker – sugallja a karakter, akinek természetesen mindig sikere volt a lányoknál – a filmben legalábbis. Ezen az üzeneten felbuzdulva minden esztendőben van egy Nemzetközi Öltözz Ki Nap, amikor a póló-farmer unalmas összeállítását felváltja az öltönyzakó-ing összeállítás.

A fehérvári Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola középiskolás diákjai is csatlakoztak most ehhez a mozgalomhoz – mégpedig örömmel és láthatóan természetes eleganciával. Sőt, még a lányok közül is többet érezték magukénak ezt a napot, ami jó hír, mert így igazán elegáns, komoly hangulat kerekedett az iskola Vértanú utcai épületében.

A lányok ráadásul elárulták: igazán tetszik nekik a fiúk eleganciája, és nem vennék zokon, ha máskor is hasonló öltözetben tisztelnék meg a hétköznapokat a fiatalurak. Merthogy aki ilyen nett szettben jelenik meg, már nem holmi „fiú” – ő már fiatalúr.