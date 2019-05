Steven Spielberg után a Balogh család „vette birtokba” a bodajki páncélost

A Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu gyermeknapi meglepetéseként egy igazi páncélozott harcjárműben lehetett tankos vasárnap az ifjú Balogh Milán.

Amikor vasárnap délelőtt a lajoskomáromi Balogh családdal együtt megérkeztem Fülöp Attila bodajki fegyverszakértő és -gyűjtő otthonához, a közel hatéves, óvodás Balogh Milán azonnal elképesztett korához képest kivételes haditechnikai tudásával: ugyanis a helyi múzeum kapuját díszítő fényképről habozás nélkül felismerte a Tigris harckocsit.

– Ezt a felnőttek közül is csak kevesen tudták volna – jegyezte meg Fülöp Attila, aki fáradhatatlanul fogadja a látogatókat egy olyan gyűjtemény házigazdájaként, amely elvileg már régen kinőtte a bodajki családi ház méreteit. A Balogh család hozzá látogató legidősebb tagja, Péter a mezőgazdaság területén tevékenykedik, többnyire az Enyinghez tartozó Mikó-tanyán dolgozik. Ezért aztán gyorsan közös hangot találtak Attilával, hiszen a gépszerelés mindkettőjüknek napi elfoglaltság, és egyikük sem kerül zavarba egy kis gépzsírtól vagy gázolajszagtól megoldandó gépészeti problémától. Péter felesége, Brigi a látogatás alkalmával többnyire Milán kishúgával, Jázminnal foglalkozott, aki korántsem ijedt meg a férfias körülményektől.

A legfőbb látványosság természetesen a „tank” volt, Milán gyermeknapi álma

Fülöp Attila nem csak bemutatta, de be is indította a vasszörnyet, sőt, ki is próbálták haladás közben, mit tudott az egykor nagyon korszerűnek mondható páncélos. Péter, Milán édesapja elmondta, a kisfiú érdeklődése a dokumentumfilmek hatására alakult így, kapott néhány harckocsimakettet, s egy ideje már mindenképpen látni szerette volna, miként működik egy igazi páncélos jármű.

– Ezt a páncélozott szállító harcjárművet 1964-ben a győri Rába Művekben gyártották, tehát minden szempontból a miénk, bár ránézésre a német Puma párja – mondta el Fülöp Attila. – Tudomásom szerint ez az egyetlen működőképes lövegtornyos változat az egész országban. Annak idején az utolsó példányokat az iraki diktátor, Szaddám Huszein vásárolta meg Magyarországtól, és kitűnően vizsgázott sivatagi körülmények között is, holott kétéltű, azaz vízben 14, országúton pedig 80 kilométer teljesítésére képes óránként. Attila azt ezúttal nem említette, de annak idején írtunk róla: ezt a harcjárművet kibérelte a híres filmrendező, Steven Spielberg stábja is a München című film forgatásához.

Milánnak egy kicsit elege lett a dübörgéstől, amire egy ilyen harcjármű képes. Így aztán látogatást tettünk a kézifegyverek, harckocsi- és repülőgépmakettek, egyenruhák, középkori harci eszközök rendkívüli múzeumában. A Balogh család, a kis Jázmin és Milán,

Brigi és Péter is el volt ragadtatva a Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu meglepetésétől, Fülöp Attila hadtörténelmi bemutatójától. Attila egy olyan könyvet is dedikált Milánnak, amely az ő gyűjteményéről íródott.

– Nagyon szépen köszönjük a gyűjtemény bemutatását és a könyvet, amit dedikált Milánnak – mondta Balogh Brigitta. – Egyben köszönjük a Hírlapnak is ezt a napot! Egy élmény volt a gyerekeknek és nekünk is.