Steinbach Józseffel beszélgettünk – Folytatódnak a mozgalmas, fejlesztéssel teli esztendők

A Fejér megye nagyobb részét és Székesfehérvár városát is magában foglaló Mezőföldi Egyházmegye a Dunántúli Református Egyházkerület része.

– A Mezőföldi Egyházmegyében van a legtöbb kis gyülekezetünk, ezalól kivétel Székesfehérvár, amely viszont a Dunántúl legnagyobb városi gyülekezete. Az egyházmegyében a legkisebb gyülekezetünk is be van töltve lelkésszel. Ezeket, ha nem tudja a helyi közösség eltartani, akkor központi, egyházi forrásból finanszírozzuk. Még Nádasdladányban, az egyik legkisebb gyülekezetben is van helyben lakó lelkészünk – elemezte a térség helyzetét a püspök. – Nagyon sok tervünk van Székesfehérváron.

A lakótelepi missziót erősíteni kell

Erősítjük az iskolát, indul az óvodaprogram, Maroshegyen szeretnénk egy új templomot építeni. A Budai úton elkészült a gyülekezeti ház – vázlatolt. Óvodaprogramjuk legvégső határideje 2021 vége. Már átvették a fehérvári önkormányzattól az Olajfa Református Óvoda fenntartását, amelyet meg is vásárolnak a várostól, ezután bővítik és felújítják. Az egyházvezető elmondta: távlati céljuk, hogy az óvoda és a Talentum Református Általános Iskola mellé egy református gimnáziumot is létrehozzanak a városban.

– A Széchenyi úti és Budai úti gyülekezetrész egymás mellett, saját templommal, gyönyörűen, külön egységként funkcionál – tért át a gyülekezetrészekre. – A harmadik prédikációs egységünk Maroshegyen van. A stadion közelében vásároltunk egy telket, itt szeretnénk felépíteni az új templomot. Ez várhatóan 4-5 év múlva lesz aktuális – ismertette.

A püspök kitért arra is, hogy rengeteg segédlelkészük, hitoktatójuk van Fehérváron, a kórházban is jelen vannak, vagyis számos területen próbálják megtalálni az embereket. Egy hiányosságot is szóba hozott: a lakótelepi missziót erősíteniük kell. Úgy látja, el kell, el lehet érni a felekezeten kívüli embereket is; és itt természetesen már az egész országról beszélt.

– Én hiszem, hogy azok a történelmi folyamatok, amelyek most nemcsak Európa-szerte, de világszerte történnek, azok előbb vagy utóbb, de meg fogják erősíteni a keresztyénség helyzetét, minden jel erre mutat. Akár úgy is, hogy az Úristen jól megrázza ezt az elaludt keresztyénséget. A prófétai igehirdetés mindig erről szól: valamikor az átmeneti ítéleten keresztül adott az Úristen ébredést – mutatta fel a jelenkor adta feladatot és lehetőséget Steinbach József.

