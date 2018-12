Spányi Antal köszöntője: keressük, és találjuk meg az ünnepek igaz békéjét!

Az ünnep segítsen bennünket a karácsony igazi ajándékának, békéjének és örömének megtalálásában, életünk megújításában – emelte ki Spányi Antal megyés püspök köszöntőjében. Ez az öröm pedig ragyogjon szeretteinkre, töltsön be mindannyiunkat!

A Székesfehérvári Egyházmegye és Székesfehérvár adventi programjairól Spányi Antal megyés püspök és Cser-Palkovics András polgármester sajtótájékoztatón számolt be pénteken a Püspöki palotában.

A hit tiszta fényével telik meg a szívünk

– Az isteni szeretet ünnepe a karácsony – mondotta egyebek között Spányi Antal. – Adventben felkészülünk lelkileg, figyelmünket a lényegre irányítjuk, arra, hogy Isten szeret bennünket. Az ünnepi készület, a családunkkal töltött meghitt idő, az ajándékozás alapjául a Megváltó születésére tekintünk, és a hit tiszta fényével telik meg a szívünk.

Spányi Antal felhívta a figyelmet a Katolikus Karitász két jótékonysági akciójára. Az Egymillió csillag a szegényekért kezdeményezés keretében mécseseket adományoz az egyház, ezért cserébe tetszés szerinti összeget lehet adni, a

támogatásból rászoruló családoknak vásárolnak tartós élelmiszert, fűtőanyagot. Az Angyalbatyu akció a gyerekek megajándékozását célozza és a www.angyalbatyu.hu portálon érhető el.

Együtt lenni és itthon lenni

– Az ünnepvárás értékei sok tekintetben az otthonunkhoz kapcsolódnak, de a kisebb közösségek mellett az összetartozás érzése a nagyobb közösségek életében is erősebben megjelenik ilyenkor – fogalmazta meg a többi között Cser-Palkovics András.

Az ünnepi fénybe öltöztetett Belváros újra benépesül, egy derűs sétára érkeznek azok, akik szeretnek együtt lenni. Együtt lenni és itthon lenni a városunkban.

Már csak néhány nap, és kezdődik az advent. Székesfehérvár az ország egyik leghangulatosabb karácsonyi vásárával, fényjátékokkal, a hétvégéken koncertekkel várja a helyi polgárokat, a vendégeket. Hétköznapokon az aprónép lép fel a Városház téren, idén is lesz élő adventi naptár és manókereső játék. Kinyílik a Püspöki palota kapuja: az Adventi udvarban jótékonysági és kézműves vásárt tartanak, a püspök atya az első adventi gyertyagyújtás alkalmával megáldja a családok adventi gyertyáját. A programokról Benkő-Igaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. szakmai vezetője és Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató külön is szólt a sajtótájékoztatón. Elhangzott: a Fehérvári advent egyik leghangulatosabb eseménye idén is a Kisangyalok karának fellépése lesz: december 2-án, vasárnap a város iskoláinak énekelni szerető kisdiákjaiból verbuválódott alkalmi kórus – tizenegy iskola mintegy négyszáz tanulója – áll a közönség elé. Az általuk előadott karácsonyi dalok keretezik majd a láng fellobbanását: Cser-Palkovics András és Spányi Antal közösen gyújtja meg az első gyertyát a megyeszékhely szép adventi koszorúján.

GYŰJTÉS A SZERETETHÁZIKÓBAN Ismét meghirdette karácsonyi adománygyűjtő akcióját a Városgondnokság által létrehozott Székesfehérvári Szociális Alapítvány. A Városház tér Fő utca felőli részén felállított Szeretetházikóban egészen december 14-ig várják a támogatásokat, a cipősdobozba rejtett ajándékokat, melyeket rászoruló családok és gyermekek körében osztanak szét. A részleteket sajtótájékoztató keretében, a pénteken megnyitott Szeretetházikónál ismertették. Az adományozók könnyen megtalálhatják a belvárosi Szeretetházikót a Városház téren, a Juhász Gyula utca sarkánál. A Városgondnokság által létrehozott Székesfehérvári Szociális Alapítvány akciója keretében ők és az ICSKE önkéntesei gyűjtik a támogatásokat egészen december 14-ig, minden nap 12.00 és 20.00 óra között. Nemcsak az itt összegyűlő ajándékokkal, hanem tartós élelmiszerekből összeállított csomagokkal is segítik a családokat, amelyeket házhoz is szállítanak a rászorulóknak. Az adományozók akár készpénzes támogatásaikat is elhelyezhetik a Szeretetházikó gyűjtőurnájában, ebből a pénzből is az alapítvány által segített családokhoz jut majd adomány.

