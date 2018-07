Hamarosan elkészül a Sóstó területe

A több mint egy éve zajló rehabilitációs munkálatok a végéhez közelednek a Sóstó Természetvédelmi Területen. A térség azonban jelenleg még munkaterület, kirándulni benne tilos!

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Tavaly júniusban adták át a Sóstó Természetvédelmi Területét a szakembereknek, hogy megkezdhessék benne azokat a nagyszabású rehabilitációs munkálatokat, melyeknek köszönhetően megújul a város tüdejének is nevezett terület. Számos újdonság várható a térségben – amelynek hivatalos átadóját sok kiránduló láthatóan nem tudta kivárni. A szalagot ugyanis rendszeresen leszedik a Sárkeresztúri úti bejáratról, ezért hihetik azt sokan, hogy már szabadon be lehet oda menni. A Hírlap azonban megkérdezte a város önkormányzatát: mikorra várható a hivatalos átadó, egy májusi bejáráson ugyanis július közepére prognosztizálták a sokak által várt befejezést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Felelevenítésként leírjuk, a Sóstón nagy volumenű természetvédelmi munkálatok zajlottak: az őshonos növény- és állatfajták megmentése a cél, melynek során 5 ezer cserjét ültettek és háromszáz őshonos fát telepítettek. Emellett új stég készült, melynek következtében tovább lehet sétálni majd a területen, játszótér, vadmadárkórháznak és kiállításoknak helyet adó terület épül. A tó mederkotrása, majd vízpótlása is a projekt része volt.

Tilos bemenni a munkaterületre!

Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere megerősítette: a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációja a végéhez közeledik:

– Már csak a kültéri ivókút, párakapu kialakítása, valamint néhány tereprendezési munkálat van hátra. Nagyon fontos azonban elmondani, hogy még dolgoznak a helyszínen, a munkaterületre a balesetveszély miatt továbbra is tilos bemenni! – hívta fel a figyelmet az alpolgármester, hozzátéve: – A terület átadásához még számos szakhatósági engedély is szükséges. A város önkormányzata szeretné mielőbb megnyitni ezt a csodálatos és megszépült természeti környezetet a fehérváriak előtt, így amint a kivitelezési munkálatok befejeződnek, az Északi-tóra, a tanösvényre és környékükre a bejárást még a hivatalos átadást megelőzően engedélyezni fogjuk – tudtuk meg s ígéretet kaptunk arra is, hogy erről időben tájékoztatják majd a nyilvánosságot.