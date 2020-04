Soron kívüli vírustesztek elvégzése várható Abán

A székesfehérvári kórház belgyógyászatán a betegek és az asszisztencia körében is több koronavírus-fertőzöttről tudnak, pont ott, ahol két lakót is kezeltek az abai idősek otthonából – őket már időközben visszaszállították Abára.

Mikula Lajos, Aba polgármestere a hétvégén szerzett tudomást a belgyógyászaton történt megbetegedésekről, s egyből fel is vette a kapcsolatot a járási hivatal vezetőjével, valamint a járási tisztifőorvos-­asszonnyal.

– Elővigyázatosságból kértem, hogy teszteljék a bentlakó időseket koronavírusra. Varga Erika tisztifőorvos-asszony tájékoztatása alapján erre sor is került kedden. Ezúton is szeretném tisztázni tehát, ha valaki szkafanderes embert és mentőt lát az otthonnál, az ezért lesz, és nem másért. Jelenlegi ismereteink szerint továbbra sincs fertőzött az idősek otthonában – fejtette ki lapunk megkeresésére Mikula, aki továbbá soron kívüli szakmai ellenőrzés elvégzését is kérte az otthonra a tiszti­főorvos-asszonytól. Erre az esetleges hiányosságok feltárása miatt van szükség, hogy még időben ki lehessen javítani a szükségleteket, hibákat.

– A tisztifőorvos-asszony elmondása szerint minden intézményben végeznek ellenőrzéseket a közeljövőben, ám az abai intézményre nem az elsők között kerül sor, hiszen a városi körülmények, a tisztaság és az egyéb okok, valamint tényezők miatt Aba az alacsonyabb kockázatú helyek közé tartozik, és logikusan a nagyobb létszámú és nagyobb kockázatú helyekkel kezdik az ellenőrzést.

A település polgármestere továbbá azt is elrendelte, hogy az intézmény vezetője minden nap végén készítsen egy rövid, írásos jelentést az otthonban történtekről – így az ott zajló munkát napi szinten is nyomon követheti mostantól. Az ellenőrzésig pedig az otthon személyzete is megteszi a lehető legtöbbet, például napi többszöri lázmérésre kerül sor minden bentlakónál.