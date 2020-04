Sorban a harmincadik és az ötvenedik a keddi Föld Napja

Kedden, április 22-én tartjuk a Föld napját. 1970-ben, ötven évvel ezelőtt, egy bizonyos Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére tartották meg legelőször.

A következő időszakban jelentékeny horderejű törvényeket hoztak az Egyesült Államokban a levegő, illetve a vizek védelmének tárgyában. A kezdeményezés közvetett hatása volt számos környezetvédő szervezet megalakulására is.

Húsz évvel később – harminc évvel ezelőtt – vált világmozgalommá a Föld napja. A mozgalom célkeresztjébe került többek között az őserdők irtásának kérdése, az elsivatagosodás fenyegető veszélye, a savas esők ártalmai, az óceánok szennyezettsége.

Még 1989-ben hoztak létre – Hayes és köre – egy nemzetközi hírközpontot, amely világszerte küldte szét akcióik hírét, volt ezek között faültetésre biztató bemutató, a hulladékok újrafeldolgozásra hívó esemény, különféle környezetbarát megmozdulás híre. Ennek révén a Föld napja – mint jeles nap – is szerteszét „utazott” a világon.

Hazánk környezetbarátai legott csatlakoztak! Magyarországon 1990-ben létrejött a Föld Napja Alapítvány, ők fogtak hozzá a magyarországi Föld napi programok koordinálásához. Egyből számos iskola – pedagógus és diák – az ügy mellé állt, s kivette részét a munkából, kezdeményezésből. Békeidőben számos helyen időzítenek erre az időszakra természetismereti vetélkedőt, a környezetvédelemre inspiráló rajzversenyt, iskolai faültetési napot, falutakarítást, szelektív hulladékgyűjtésre ösztönző cselekvést.

Az ezredforduló idején már félmilliárd ember vett részt valamilyen formában a Föld napja rendezvényeinek egyikén. 2010-ben – tíz évvel ezelőtt – pedig már 174 ország több mint 15 ezer szervezete „nevezett be” eme jeles napra!

A koronavírus-járvány miatt a keddi rendezvények az internetre szorulnak vissza, viszont most is tehetünk a bolygóért, és nemcsak ezen a napon… A Föld Napja Alapítvány ezeket ajánlja: 1. Hagyjuk pihenni az autónkat! 2. Együnk több hüvelyest, borsót, babot, lencsét! 2. Komposztáljunk! 4. Mondjunk nemet a nejlonzacskókra! Ültessünk be az erkélyeket!

Apró dolgok, mégis sokat érhetnek.