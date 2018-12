Sólymot keresnek Székesfehérváron és környékén

Rengetegen keresik Bónuszt, a sólymot, aki Székesfehérvár felé vette az irányt múlt vasárnap egy versenyen. Gazdája szerint sok minden történhetett vele azóta.

Múlt hét végén tartott „égitusát”, azaz madárröptető versenyt a Zámolyi út környékén a Magyar Solymász Egyesület, ahol Pataki Zsolt hobbi solymász is elengedte madarát. Sajnos azonban a sólyom nem tért vissza, gazdája azóta keresi őt Székesfehérvár egét kémlelve szüntelen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nem tudni, miért indult el a város felé, megijedhetett valamitől, a vadban élő kerecsensólyomtól vagy egyszerűen csak ment a galambok felé, ki tudja – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak a solymász, hangsúlyozva, hogy aki látja a szabadban, az hallani is fogja, ugyanis van rajta csörgő, amit tehát hallani is lehet repülés közben. De van rajta még egy ismertetőjel: a hátán az antennás jeladó.

Bónusz – ugyanis ez a neve a madárnak – a hátán gazdája nevét és telefonszámát is viseli, ezért ha valaki megtalálja az állatot, akkor be tudja azonosítani. Sajnos azonban nem tudni, mennyi esély van rá, hogy élve kerüljön elő a madár, a jeladó ugyanis néhány napja már nem ad jelet… Nem tudni, hogy azért, mert lemerült, leárnyékolják az épületek vagy mert valami történt az állattal. Belekeveredhetett az áramvezetékekbe, kerülhetett galambászok közelébe, elkaphatta kutya – számos veszélyforrás leselkedik tehát ezekre a madarakra. Gazdája azonban még reménykedik, jelenleg ez volt az egyetlen madara. – Fiatal, idei madár Bónusz, nem volt teljesen rutinos, de már jól dolgozott, amit kellett, szépen csinálta is – mesélt róla Zsolt. Még van pár nap, amíg van értelme keresni. Aki látta a csörgővel és jeladóval ellátott madarat, akár élve, akár sajnos már csak a tetemét, akkor is jelezze a solymásznak ezen a számon: 06-30-690-9444.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS