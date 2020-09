Sokszor munkaidőn kívül is „szolgálatba helyezi” magát a csóri Szántayné Mikáczó Krisztina

A falu védőnője, Szántayné Mikáczó Krisztina a csukafesztiválon vette át a Csór Közösségéért díjat. Csete Krisztián polgármester úgy fogalmazott: számára ő testesíti meg a nagy kezdőbetűs Civilt, az igazi közösségi embert!

Gyermekkorát Fehérvárcsurgón töltötte, ott járt általános iskolába, majd Székesfehérváron, a József Attila Gimnáziumban folytatta tanulmányait. A Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Főiskolai Karán, védőnő szakon végzett 1995-ben, és még azon a nyáron férjhez ment, s a következő év végén megszületett lányuk.

Szántayné Mikáczó Krisztina úgy mondja: a diploma megszerzése után mindenképpen falun szeretett volna dolgozni, így két Székesfehérvár környéki lehetőség közül Csórt választotta, egyebek között a rokoni kötődés miatt is.

Védőnői hivatását hovatovább negyedszázada kezdte, munkája során mindig fontosnak tartotta és tartja a gondozottakkal való jó kapcsolatot, empátiát, szeretetet, őszinteséget és a folyamatos önképzést, valamint azt, hogy ne csak munkaidőben legyen elérhető. Vallja, hogy a kérdések, a gondok-bajok nem csak 8 és 16 óra között léteznek, a családok jól tudják, indokolt esetben akár este is kereshetik.

Vegyes körzetes területi védőnő, ami azt jelenti, hogy a családok gondozása mellett iskola-egészségügyi feladatokat is ellát. Jelenleg százharmincnégy 0–7 éves korú gyermek és hat várandós kismama tartozik a körzetéhez. Az idén hét újszülött csecsemő született a faluban. A körzetéhez egy 8 osztályos iskola és egy 2 csoportos óvoda is tartozik.

Amint Csórra került, szinte minden önkéntes munkából azonnal kivette a részét. Így vannak ezzel most is férjével és lányával közösen, sőt most már lányuk vőlegényével együtt. Az a jóleső érzés motiválja, hogy tehet valamit a lakóhelyéért, s reméli, hogy ezzel értéket is közvetít.

Krisztina tagja a Csóri Alkotó Közösségnek, aktívan részt vesz annak munkájában. Szívesen kirándul, túrázik a családjával, a barátokkal.

Férjével megismerkedésük óta motoroznak. Kezdetben utasként furikázott, 2004-től aztán saját motorral, mert hiszen lányuk kitúrta a hátsó ülésről. Szeret kreatívan alkotni, mindig kitalál valamit, amivel csinosíthatja a házukat, kertjüket, és egyedül vagy családi összefogással meg is valósítja őket. Imádja a virágokat, úgy érzi, évről évre közelebb kerül álmai kertjéhez. A jóga pozitívan hat testi-lelki jóllétére, a csoportban kialakult közösség szinte már egy nagy család.

Vezérelve a szeretet, a jókedv és a boldog családi légkör! Ha ez a három megvan, akkor minden megvan.

Ezer köszönet a családjának, hogy mindenben mellette áll, hiszen sokszor munkaidőn kívül is – úgymond – „szolgálatba helyezi” magát.